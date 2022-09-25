Из-за массового мероприятия в Вильнюсе ограничено движение транспорта

Во время мероприятия до 20 ч. по другой трассе будет ходить 56 автобус. Со стороны Вилкпедес он будет ехать по ул. А.Гоштауто, Гинею, а потом сворачивать на Гележинё Вилко и по обычному маршруту. Назад автобус будет ехать по той же дороге. 56 автобус не будет останавливаться на остановках "Площадь Независимости" и "Бизнес треугольник" (Verslo trikampis), однако будет останавливаться на остановке "Проспект Гедиминаса" на ул. Гележинё Вилко.

Массовое мероприятие "Ходьба" – это мероприятие, привлекающее тысячи людей, оно предназначено для тех, кто любит ходьбу и понимает, насколько важно ходить. Участники могут выбрать трассы протяженностью 5, 10 или 25 км. Мероприятие бесплатное.

Организатор мероприятия ЗАО Pitlane и Вильнюсский муниципалитет.