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25 сентября с 7 до 20 ч. запрещено движение транспорта от перекрестка ул. Витауто и А.Мицкявичаус, по Жверинскому мосту и на участке проспекта Гедиминаса от ул. А.Гоштауто до Й.Тумо-Вайжганто и ул. А.Гоштауто от А.Тумено до Й.Ясинскё. Будет запрещен въезд на эти участки улиц, пишет madeinvilnius.lt.
Из-за массового мероприятия в Вильнюсе ограничено движение транспорта
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Во время мероприятия до 20 ч. по другой трассе будет ходить 56 автобус. Со стороны Вилкпедес он будет ехать по ул. А.Гоштауто, Гинею, а потом сворачивать на Гележинё Вилко и по обычному маршруту. Назад автобус будет ехать по той же дороге. 56 автобус не будет останавливаться на остановках "Площадь Независимости" и "Бизнес треугольник" (Verslo trikampis), однако будет останавливаться на остановке "Проспект Гедиминаса" на ул. Гележинё Вилко.

Массовое мероприятие "Ходьба" – это мероприятие, привлекающее тысячи людей, оно предназначено для тех, кто любит ходьбу и понимает, насколько важно ходить. Участники могут выбрать трассы протяженностью 5, 10 или 25 км. Мероприятие бесплатное.

Организатор мероприятия ЗАО Pitlane и Вильнюсский муниципалитет.

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