Из-за летней жары немцы планируют ввести сиесту: надо ли узаконить ее и в Литве?

В Европе наблюдается жара, на юге - 40 градусов, в Германии и Австрии воздух прогрелся до 35 градусов, прежде там такой температуры не бывало. Немцы стали обсуждать возможность узаконить сиесту на лето.
Климатологи говорят, что такие знойные периоды будут периодически повторяться и не обойдут стороной даже Литву. Представители профсоюзов считают рациональным обсудить введение сиесты, а вот представители работодателей придерживаются иного мнения.
Председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене убеждена, то стоит обсудить введение сиесты по крайней мере для представителей определенных профессий, тем более, что в некоторых секторах такая модель уже существует.
"В некоторых сферах графики работы корректируют и сейчас. Если температура бывает 30 градусов и выше, то работники приходят раньше, днем отдыхают, а вечером снова работают. Но пока это касается сектора сельского хозяйства, лесничества", – сказала Delfi Ругинене.
По ее словам, сиеста на юге Европы - логичное решение, ведь если на улице больше 30 градусов человек не может качественно работать, его производительность практически сводится к нулю.
"Если человек из-за жары не может концентрироваться на работе и просто сидит, то может лучше дать ему дневной отдых, чтобы он вернулся на работу вечером", – сказала собеседница.
По ее словам, согласно нормам гигиены, на рабочих местах должна быть температура 18-23 градуса, если невозможно выполнить это требование, то стоит рассмотреть и вариант сиесты.
"Тем более, что после пандемии некоторые работники стали сами регулировать время работы, много функций выполняют удаленно", – отметила Ругинене.
Однако глава Литовской конфедерации работодателей Данас Арлаускас сказал, что в Литве сиеста не имеет никакого смысла.
"Я понимаю еще, когда 50 лет назад люди работали в помещениях без кондиционеров, но сейчас, если учесть прогресс, оптимальную температуру можно обеспечить при любой температуре снаружи. Кроме того, что будет делать работник во время сиесты – спать, где-то прятаться от солнца? Я думаю, что на рабочих местах можно обеспечить хорошие условия, и человек будет себя чувствовать лучше, чем где-то еще", – убежден Арлаускас.
Он заметил, что в Литве знойные периоды бывают редко и длятся недолго, поэтому разумнее находиться в то время на работе, чем заниматься в жару чем-то другим.
"Приезжай на работу утром, пока не так жарко и уезжай, когда жара спадет. Я думаю, сиеста - это поиск возможности не работать и отдыхать", – сказал Арлаускас.
Экономист банка SEB Тадас Повилаускас тоже сказал, что сейчас нет необходимости говорить о смене устоявшейся в Литве системы, поскольку летом у нас пока не бывает такой жары, которая мешала бы людям приехать на работу и выполнять свои функции.