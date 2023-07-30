Из-за летней жары немцы планируют ввести сиесту: надо ли узаконить ее и в Литве?

По ее словам, сиеста на юге Европы - логичное решение, ведь если на улице больше 30 градусов человек не может качественно работать, его производительность практически сводится к нулю.

"В некоторых сферах графики работы корректируют и сейчас. Если температура бывает 30 градусов и выше, то работники приходят раньше, днем отдыхают, а вечером снова работают. Но пока это касается сектора сельского хозяйства, лесничества", – сказала Delfi Ругинене.

Председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене убеждена, то стоит обсудить введение сиесты по крайней мере для представителей определенных профессий, тем более, что в некоторых секторах такая модель уже существует.

Климатологи говорят, что такие знойные периоды будут периодически повторяться и не обойдут стороной даже Литву . Представители профсоюзов считают рациональным обсудить введение сиесты, а вот представители работодателей придерживаются иного мнения.

В Европе наблюдается жара, на юге - 40 градусов, в Германии и Австрии воздух прогрелся до 35 градусов, прежде там такой температуры не бывало. Немцы стали обсуждать возможность узаконить сиесту на лето.

"Если человек из-за жары не может концентрироваться на работе и просто сидит, то может лучше дать ему дневной отдых, чтобы он вернулся на работу вечером", – сказала собеседница.

По ее словам, согласно нормам гигиены, на рабочих местах должна быть температура 18-23 градуса, если невозможно выполнить это требование, то стоит рассмотреть и вариант сиесты.

"Тем более, что после пандемии некоторые работники стали сами регулировать время работы, много функций выполняют удаленно", – отметила Ругинене.

Однако глава Литовской конфедерации работодателей Данас Арлаускас сказал, что в Литве сиеста не имеет никакого смысла.