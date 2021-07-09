В повестку заседания ГСО также внесены и другие вопросы, среди них - вехи контроля над кризисом с нелегальными мигрантами.
На это заседание ГСО, кроме прочих должностных лиц и глав ведомств, приглашаются председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне, министры внутренних и иностранных дел, глава Службы охраны госграницы Литвы, глава Ассоциации самоуправлений Литвы.
ГСО рассматривает и координирует важнейшие вопросы обеспечения безопасности и обороны государства. В него входят президент, являющийся верховным главнокомандующим вооруженными силами, премьер, председатель Сейма, министр обороны и командующий армией.
Госсовет по обороне возглавляет президент.
В последние месяцы Литва сталкивается с выросшими почти в двадцать раз потоками нелегальных мигрантов на границе с Беларусью. Литовские должностные лица утверждают, что это – организованная белорусским режимом гибридная атака на Литву.
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