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В понедельник президент Литвы Гитанас Науседа созывает Госсовет по обороне (ГСО) по вопросу охраны границы.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Domantas Pipas

В повестку заседания ГСО также внесены и другие вопросы, среди них - вехи контроля над кризисом с нелегальными мигрантами.

На это заседание ГСО, кроме прочих должностных лиц и глав ведомств, приглашаются председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне, министры внутренних и иностранных дел, глава Службы охраны госграницы Литвы, глава Ассоциации самоуправлений Литвы.

ГСО рассматривает и координирует важнейшие вопросы обеспечения безопасности и обороны государства. В него входят президент, являющийся верховным главнокомандующим вооруженными силами, премьер, председатель Сейма, министр обороны и командующий армией.

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Госсовет по обороне возглавляет президент.

В последние месяцы Литва сталкивается с выросшими почти в двадцать раз потоками нелегальных мигрантов на границе с Беларусью. Литовские должностные лица утверждают, что это – организованная белорусским режимом гибридная атака на Литву.

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