В передаче на Žinių radijаs представитель Шешкинской поликлиники Рима Рачкене рассказала, что ситуация с семейными врачами сейчас сложная. Из-за коронавируса нагрузка на врачей увеличилась.

"Каждый врач ежедневно консультирует 50-70 пациентов", – сказала она, заметив, что ситуация ухудшается.

Большинство пациентов более легкой формой коронавируса. Ранее, по словам собеседницы, каждого второго больного приходилось госпитализировать. Сейчас этого нет, но пациентов намного больше.

"Каждый врач должен позвонить, поговорить с пациентом, узнать, как он себя чувствует. 5 минут обычно не хватает, но у врачей и этих 5 минут не бывает", – сказала Рачкене.

Очень много больных детей, бывают случаи, когда болеет вся семья.

Врачи в группах делятся своим опытом – некоторые принимают больше 100 пациентов за день. Работают сверхурочно и даже по выходным.

"Мы понемногу откладываем все плановые визиты и информируем, что профилактическую проверку стоит отложить до марта, поскольку февраль будет тяжелым. Тем более, что и мы болеем – и врачи, и медсестры, работа ведется удаленно. Очень сложно сейчас", – сказала собеседница.

По словам Рачкене, даже если ситуация ухудшится, контактно больные легкой формой коронавируса семейные врачи в поликлиниках работать не будут. Они будут работать удаленно.

Самая большая нагрузка, лежащая на врачах, связана с выдачей больничных. За ними ежедневно обращаются десятки врачей.

Реанимации в Литве пока не заполняются, но озабоченность вызывает высокая заболеваемость среди медицинского персонала.

Врачи отмечают, что большинство пациентов в реанимации - непривитые люди старшего возраста.