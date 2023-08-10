Из-за концерта Imagine Dragons в Вильнюсе ждут ограничения

Компания JUDU ("Услуги сообщения") информирует, что подготовительные работы в парке Вингис начались в четверг утром. Сначала поставят ограждения на территории вокруг эстрады. Движение пешеходов там будет запрещено до 19 августа.

Площадь огороженной территории увеличат 15–18 августа. Въезжать на территорию сможет только обслуживающий персонал и транспорт людей, работающих в парке Вингис.

С 8 ч. 15 августа до 8 ч. 17 августа будет запрещена стоянка машин около здания 6А на ул. Гележинё Вилко. С 15 ч. 16 августа до 2 ч. 17 августа на ул. Эйгулю, Бирутес, Гирайтес и Электринес будет введено одностороннее движение.

Генеральная репетиция с 9 до 20 ч. 15 августа, а концерт – с 20 до 24 ч. 16 августа. Зрителей на территорию будут пускать с 17 ч.

После концерта с 00.30 ч. 17 августа до 19 ч. 19 августа в парке Вингис будут проводить работы по демонтажу.