Из-за концерта Imagine Dragons в Вильнюсе ждут ограничения

Компания JUDU ("Услуги сообщения") информирует, что подготовительные работы в парке Вингис начались в четверг утром. Сначала поставят ограждения на территории вокруг эстрады. Движение пешеходов там будет запрещено до 19 августа.
Площадь огороженной территории увеличат 15–18 августа. Въезжать на территорию сможет только обслуживающий персонал и транспорт людей, работающих в парке Вингис.
С 8 ч. 15 августа до 8 ч. 17 августа будет запрещена стоянка машин около здания 6А на ул. Гележинё Вилко. С 15 ч. 16 августа до 2 ч. 17 августа на ул. Эйгулю, Бирутес, Гирайтес и Электринес будет введено одностороннее движение.
Генеральная репетиция с 9 до 20 ч. 15 августа, а концерт – с 20 до 24 ч. 16 августа. Зрителей на территорию будут пускать с 17 ч.
После концерта с 00.30 ч. 17 августа до 19 ч. 19 августа в парке Вингис будут проводить работы по демонтажу.
Для удобства участников мероприятия общественный транспорт во время концерта будет курсировать чаще и дольше, будут предусмотрены дополнительные остановки на ул. Гележинё Вилко, рядом с парком Вингис.
С 17:00 до 01:00 ч. на временной стоянке около виадука на ул. М.-К.Чурлёнё будут останавливаться автобусы 24 и 56 маршрутов.
Вечером будут чаще курсировать 24, 56 автобусы, а 1G, 2G, 3G, 4G, 6G, 10, 22, 24, 53, 56 автобусы и 4, 6, 7, 17 троллейбусы будут курсировать до 01:00 ч.