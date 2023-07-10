Из-за кибератак наблюдаются сбои в системе вильнюсского общественного транспорта

"Важная информация для пассажиров общественного транспорта. Сейчас www.stops.lt столкнулась с временными техническими сбоями, поэтому на сайтах www.stops.lt, www.judu.lt и в приложении m.Ticket нельзя увидеть расписание транспорта. Приносим извинения за временные неудобства, команда JUDU прилагает максимум усилий для того, чтобы как можно быстрее восстановить работу систем, и расписание было доступным для пользователей", – сообщает команда JUDU.