10 июля 2023 г. 13:30

Из-за кибератак наблюдаются сбои в системе вильнюсского общественного транспорта

 
ru.DELFI.lt
Viešasis transportas
Viešasis transportas
ФОТО: Vilniaus miesto savivaldybė

Компания Вильнюсского муниципалитета JUDU сообщает, что временно наблюдаются сбои в системе вильнюсского общественного транспорта. Национальный центр кибербезопасности информирует, что перед саммитом НАТО в Литве фиксируются DDoS атаки, которые и вызывают сбои в системе.

"Важная информация для пассажиров общественного транспорта. Сейчас www.stops.lt столкнулась с временными техническими сбоями, поэтому на сайтах www.stops.lt, www.judu.lt и в приложении m.Ticket нельзя увидеть расписание транспорта. Приносим извинения за временные неудобства, команда JUDU прилагает максимум усилий для того, чтобы как можно быстрее восстановить работу систем, и расписание было доступным для пользователей", – сообщает команда JUDU.

Национальный центр кибербезопасности сообщает, что направленные против Литвы атаки фиксировались уже 9 июля.

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