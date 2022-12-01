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Литовский национальный драматический театр (ЛНДТ) объявил в четверг об увольнении своего художественного руководителя Оскараса Коршуноваса.
Oskaras Koršunovas, performanso akimirka
Oskaras Koršunovas, performanso akimirka
© Organizacijos nuotr.

Согласно сообщению, на такое решение администрации повлияло халатное выполнение прямых обязанностей художественного руководителя и систематические прогулы.

"Мы сожалеем, что вынуждены пойти на этот шаг, но больше не можем терпеть постоянные нарушения трудовой дисциплины. Мы общались с директором, какое-то время надеялись на перемены, но, к сожалению, положительного результата не получили", — сказал генеральный директор ЛНДТ Мартинас Будрайтис.

Коршуновас стал художественным руководителем ЛНДТ в феврале прошлого года.

В марте этого года руководство театра уже рассматривало возможность увольнения его с занимаемой должности за то, что Коршуновас появился в нетрезвом состоянии во время передачи LRT Performansas.

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