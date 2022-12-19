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В понедельник вечером после вечернего пика на основных улицах Вильнюса образовались большие заторы, в разных местах столицы произошли ДТП, которые осложнили движение.
Из-за гололеда в Вильнюсе машины стояли в заторах
© Shutterstock

Водители сообщали, что льдом покрылась дорога на виадуке на ул. Озо над ул. Гележинё Вилко, там движение осложнили два ДТП.

Большой затор стоял на ул. Озо и из-за ДТП на ул. Карейвю.

Еще одно ДТП осложнило движение на ул. Гележинё вилко, около магазина IKI в Балтупяй.

Водителей призывают сохранять бдительность, выбирать безопасную скорость и соблюдать дистанцию.

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