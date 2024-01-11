Из-за гололеда в отделении скорой помощи аврал: врачи едва успевают оказывать помощь пострадавшим вильнюсцам

По словам представителей Республиканской университетской вильнюсской больницы, из-за гололеда значительно увеличилось число пациентов в отделении скорой помощи.

До 7 ч. 11 января к врачам обратилось больше 200 пациентов с травмами – в два раза больше обычного. Из них 174 получили разные травмы конечностей (переломы, растяжения, вывихи, ушибы) и 32 - травмы головы и шеи. 30 пострадавших сразу же госпитализировали, поскольку требовалось хирургическое вмешательство.

Кроме "жертв" гололеда, в больницу приехали еще 100 пациентов с другими жалобами.

Из-за множества травм увеличилась и нагрузка на рентгенологов больницы, было сделано 475 рентгеновских снимков и 101 КТ.