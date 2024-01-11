Из-за гололеда в отделении скорой помощи аврал: врачи едва успевают оказывать помощь пострадавшим вильнюсцам

По словам представителей Республиканской университетской вильнюсской больницы, из-за гололеда значительно увеличилось число пациентов в отделении скорой помощи.
До 7 ч. 11 января к врачам обратилось больше 200 пациентов с травмами – в два раза больше обычного. Из них 174 получили разные травмы конечностей (переломы, растяжения, вывихи, ушибы) и 32 - травмы головы и шеи. 30 пострадавших сразу же госпитализировали, поскольку требовалось хирургическое вмешательство.
Кроме "жертв" гололеда, в больницу приехали еще 100 пациентов с другими жалобами.
Из-за множества травм увеличилась и нагрузка на рентгенологов больницы, было сделано 475 рентгеновских снимков и 101 КТ.
"Мы работаем очень интенсивно, готовы в случае необходимости увеличить мощности. Сейчас палаты ортопедического отделения заполнены пациентами, которые ждут операций, – сказал заведующий отделением скорой помощи Паулюс Уксас. – Сегодня также ждет много пациентов, очередь к ортопеду появилась уже в 8 ч. Хочу призвать пациентов с несерьезными травмами обращаться в свои поликлиники".
Уксас обратился и к пожилым пациентам, для которых падение может иметь очень серьезные последствия – перелом бедра.
Врач рекомендует им не выходить из дома: "Перелом бедра в пожилом возрасте - это очень опасная травма, которая зачастую приводит к трагическим последствиям, поэтому я рекомендую не выходить из дома. Близких и соседей таких людей я прошу позаботиться о них, купить им все необходимое".