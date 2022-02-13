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Из-за глобального потепления в Литве средняя температура увеличилась на 1,2 градуса, сообщает Литовская гидрометеорологическая служба.
Из-за глобального потепления в Литве стало на 1,2 градуса теплее, а к лету прибавились 2 недели
© DELFI / Andrius Ufartas

По данным за период 1991–2020 гг средняя температура в Литве составляла 7,4 градуса тепла, в 1961–1990 была 6,2 градуса. Стало на 1,2 градуса теплее.

ЛГМС установила, что весна стала длиннее на три дня, а лето на 13 дней. Зимний период в Литве сократился на 16 дней, осенний не изменился.

Больше всего потепление заметно по зимним месяцам, особенно январю и февралю. Меньше всего изменились октябрь и май, июнь и ноябрь.

В среднем количество дней, когда температура опускается ниже 15 градусов сократилось с 16 до 10. Больше всего таких дней бывает на востоке, северо-востоке Литвы, а меньше – на западе и юго-западе.

Среднегодовое количество по-летнему жарких дней (выше 25 градусов) выросло с 21 до 31.

Больше всего таких дней бывает на юге и юго-востоке, меньше – на взморье.

Годовое количество осадков в Литве выросло на 3%: с 675 до 695 мм.

В разных регионах количество осадков разное. Больше всего осадков стало на юге и в центральной части Литвы, а немного снизилось – на западе и юго-западе.

Только в июне и декабре количество осадков не изменилось, уменьшилось в апреле, сентябре и октябре, в остальные месяцы – увеличилось. Больше всего количество осадков увеличилось в январе и феврале.

Увеличилось и количество солнечных часов в году (на 7%, на 132 часа) с 1782 до 1914 часов.

По данным ЛГМС меньше всего солнца бывает на востоке Литвы. Больше всего солнца фиксируют в Ниде – 2074 часов.

"Этот показатель напоминает показатели некоторых местностей в Южной Европе. Это уникальное место Литвы", – сказано в анализе ЛГМС.

Больше всего солнца бывает в марте и апреле, меньше – в феврале и ноябре.

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