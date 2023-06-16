Из-за дождя в Вильнюсе отменили часть мероприятий Ночи культуры

Ночь культуры в Вильнюсе прошла уже в 17-ый раз. Обещали много концертов, выставок, спектаклей и других мероприятий. По традиции они проходили в Старом городе, Ужуписе, Науяместисе.

Японское посольство вместе с Литовским национальным музеем провело шествие по улицам Вильнюса, во время которого переносили традиционную японскую усыпальницу микоши.

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По традиции посетителей принимали музеи Великокняжеского дворца, Вильнюса, библиотека им. Мартинаса Мажвидаса, разные галереи, на Лукишкской площади состоялся концерт и многое другое.

Все мероприятия, проходившие в помещениях, состоялись, в других случаях планы менялись.

Организаторы сообщили, что было отозвано выступление испанского цирка DESproVISTO и мероприятия у Белого моста.