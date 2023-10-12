Из-за дорожно-транспортного происшествия было парализовано движение на одной из самых оживленных улиц столицы

Водители в социальных сетях делятся информацией о том, что с 7 утра образовались огромные заторы на ул. Укмергес.

Водители говорили, что рядом с торговым центром Senukai столкнулись два автомобиля и перекрыли дорогу. Сообщалось, что затор огромный, водители рекомендовали ехать в объезд.

Представители муниципальной компании JUDU, информировали, что в 07:48 ч. сообщалось о ДТП у здания 244 на ул. Укмергес. Из-за этого было осложнено движение в сторону города.

Представители JUDU отметили, что участники ДТП покинули это место в 08:32 ч., но затор оставался.

По данным Вильнюсской полиции, ДТП произошло в 5.30 ч., столкнулись два автомобиля Toyota.

Из Toyota Prius шел дым. Приехали пожарные-спасатели, врачи и полиция.

Когда приехала полиция, один из водителей (1964 г.р.) сидел в автомобиле скорой помощи. Позже его увезли в больницу.