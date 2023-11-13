Из-за дезинформации в польском издании консерватор обратился в Инспекцию по журналистской этике

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ELTA
ru.DELFI.lt
Audronius Ažubalis
Audronius Ažubalis
ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila

Депутат консерватор Аудронюс Ажубалис обратился к инспектору по журналистской этике Гражине Раманаускайте с просьбой оценить появившуюся в польском издании и на портале l24.lt статью об оккупации Вильнюсского края в 1920 году.

В пресс-релизе сказано, что в статье на польском языке Przed 103 laty Wileńszczyzna została wyzwolona przez swoich żołnierzy (103 года назад Вильнюсский край был освобожден своими военными) утверждается, что 9 октября 1920 года, когда Польша оккупировала Вильнюсский край, "вильнюсцы с энтузиазмом приветствовали своих освободителей".

В обращении отмечено, что подобные попытки искажения истории Литвы, открытые провокации и покушение на территориальную целостность Литвы, ее Конституцию, нельзя не оценить.

Указано, что руководство издания и авторы статьи должны взять на себя ответственность и ответить по действующим в Литве законам.

"В средствах массовой информации запрещается размещать дезинформацию, военную пропаганду, призывы к войне, нарушению суверенитета ЛР – изменению ее конституционного строя, покушению на ее независимость или нарушению территориальной целостности", – сказано в сообщении.

"Такого рода публикации или провокации, безответственное поведение глав издания и инициаторов статьи не только отрицает территориальную целостность Литвы, вносит раздор между литовским и польским народами, но и свидетельствует о нарушении Конституции Литвы, несоблюдении законов Литвы. Должен быть пресечен путь таким кампания по распространению дезинформации", – указал Ажубалис.

Поэтому инспектора Раманаускайте просят оценить, не нарушают ли авторы статьи литовский Закон об информировании общества.

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