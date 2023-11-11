Из-за COVID-19 в некоторых больницах ограничено посещение пациентов, есть ли повод для беспокойства

О ситуации в интервью на радио Žinių radijаs рассказала представитель Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Грета Гаргасене.

Она заметила, что как и каждый год, количество случаев заболевания ОРВИ, включая грипп и COVID-19, сокращается во время школьных каникул, поскольку бывает меньше контактов, меньше заболевших.

"Мы не можем сказать, что появилось особенно много больных именно COVID-19, по сравнению с данными прошлого года, остается похожий уровень заболеваниями всеми видами инфекционных болезней", – сказала Гаргасене.

По ее словам, ни в одном из муниципалитетов уровень заболеваемости не достиг эпидемии, значит, не было больше 1500 случаев на 100 000 жителей.

"Однако больницы на свое усмотрение могут вводить какие-то ограничения, чтобы избежать определенных болезней, в их числе – простуды и COVID-19. Если наблюдается рост заболеваемости COVID-19, то посетители могут принести эту болезнь и в больницу.