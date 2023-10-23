Из-за большого числа пассажиров в аэропорту трудно купить даже чашку кофе

 
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Vilniaus oro uoste atidaryta kavinė „Huracan Coffee“
Vilniaus oro uoste atidaryta kavinė „Huracan Coffee“
ФОТО: Martynas Jaugelavičius
Не секрет, что в течение нескольких недель в Вильнюсском аэропорту формируются огромные очереди, некоторые пассажиры не попадают на свой рейс. Похоже, это не единственная проблема Вильнюсского аэропорта. В редакцию обратилась возмущенная читательница, которая ранним утром в кафе для пассажиров шенгенской зоны не смогла выпить кофе. Причина простая – из-за большого числа пассажиров пространство с кафе передано не шенгенской зоне, пишет MadeinVilnius.lt.

В этом году читательница летала 5 раз, но в Caffeine в зоне Шенгена ни разу нельзя было попасть. Часто двери закрыты, кафе пользуются клиенты не шенгенской зоны. Сейчас оба кафе Caffeineнаходятся в одной зоне.

"В Вильнюсском аэропорту есть время пик, когда пассажиров бывает особенно много, поэтому мы оцениваем ограниченные возможности терминала, делаем все, чтобы в короткое время пассажиры успели на самолеты. Например, рано утром (в определенные часы), меньше чем за полчаса приходится обслужить пассажиров 5 самолетов, почти 1000 человек, поэтому мы должны расширять не шенгенскую зону в часы пик. Позже все возвращается на свои места", – сказал пресс-секретарь Вильнюсского аэропорта Тадас Василяускас.

Действительно ли из-за этого нельзя выпить кофе? Можно. Можно купить кофе в кофейных аппаратах. Можно взять кофе в других ресторанах, но будет ли там хороший выбор и не продают ли там кофе из тех же кофейных аппаратов? Ответ неизвестен.

"Это кафе - не единственное место в шенгенской зоне, где можно купить кофе не из аппарата. Рядом есть два ресторана (Manami и Pankolis), в них можно не только купить качественный кофе, но и позавтракать. Предлагаем клиентам поинтересоваться этой альтернативой", – сказал Василяускас.

Жалобы в данной ситуации пассажирам не помогут, придется приспосабливаться к сложившейся ситуации. Возможно, через год ситуация улучшится, когда откроют новый терминал.

Открытие планируется в начале 2025 года.

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