Из-за большого числа пассажиров в аэропорту трудно купить даже чашку кофе

В этом году читательница летала 5 раз, но в Caffeine в зоне Шенгена ни разу нельзя было попасть. Часто двери закрыты, кафе пользуются клиенты не шенгенской зоны. Сейчас оба кафе Caffeineнаходятся в одной зоне.

"В Вильнюсском аэропорту есть время пик, когда пассажиров бывает особенно много, поэтому мы оцениваем ограниченные возможности терминала, делаем все, чтобы в короткое время пассажиры успели на самолеты. Например, рано утром (в определенные часы), меньше чем за полчаса приходится обслужить пассажиров 5 самолетов, почти 1000 человек, поэтому мы должны расширять не шенгенскую зону в часы пик. Позже все возвращается на свои места", – сказал пресс-секретарь Вильнюсского аэропорта Тадас Василяускас.

Действительно ли из-за этого нельзя выпить кофе? Можно. Можно купить кофе в кофейных аппаратах. Можно взять кофе в других ресторанах, но будет ли там хороший выбор и не продают ли там кофе из тех же кофейных аппаратов? Ответ неизвестен.