Из-за болезни оператора в Вильнюсе остановлено тестирование самоходного автобуса

„Бывает в жизни и такое – из-за болезни оператора самоходного автобуса, тестирование 14 октября не состоится. Однако вслед за плохой новостью идет хорошая! Из Финляндии на смену Тони летит Марика, поэтому тестирование продолжится с 15 октября“, – сказано на сайте JUDU.

Со вторника автобус будет курсировать в обычное время по старой трассе,. Напомним, что во время тестирования за проезд платить не надо.