2024.10.14 12:38

Из-за болезни оператора в Вильнюсе остановлено тестирование самоходного автобуса

 
ru.DELFI.lt
Autonominis autobusiukas Vilniuje.
Autonominis autobusiukas Vilniuje.
ФОТО: Delfi stop kadras

14 октября по улицам Вильнюса самоходный автобус ездить не будет. Причина – болезнь оператора. Помощь из Финляндии приедет в ближайшее время, поэтому автобус выедет на улицы с 15 октября, пишет портал madeinvilnius.lt.

„Бывает в жизни и такое – из-за болезни оператора самоходного автобуса, тестирование 14 октября не состоится. Однако вслед за плохой новостью идет хорошая! Из Финляндии на смену Тони летит Марика, поэтому тестирование продолжится с 15 октября“, – сказано на сайте JUDU.

Со вторника автобус будет курсировать в обычное время по старой трассе,. Напомним, что во время тестирования за проезд платить не надо.

Это не первый раз, когда тестирование самоходного автобуса было остановлено. Не так давно вандалы изрисовали его краской, поэтому автобус не ездил несколько дней. После этого автобус вернулся на улицы Ужуписа, только место зарядки его двигателя спрятали под палаткой.

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