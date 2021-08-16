Из-за беспорядков в Руднинкай подозрения предъявлены трем гражданам Ирака, они арестованы

Прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры Томас Чепелёнис в понедельник сказал BNS, что подозреваемые решением суда на прошлой неделе были арестованы. Иракцы подозреваются в подстрекательстве к беспорядкам, их организации. Подозрения им предъявлены на основании свидетельств работающих на полигоне сотрудников правоохраны.
"Двое мужчин арестованы на месяц, а один – на два месяца", – сказал Т. Чепелёнис.
Обращение в суд по поводу их ареста было предпринято, чтобы они не подстрекали к новым беспорядкам.
По словам прокурора, мигранты дают показания, однако вину не признают: они говорят, что все произошло спонтанно.
"Они усматривают свою вину только в том, что вышли за пределы территории", – сказал прокурор.
10 августа на Руднинкском полигоне, где находится лагерь незаконно пришедших в Литву из Беларуси мигрантов, произошли беспорядки – мигранты стали ломать ограждение. Из лагеря в тот вечер сбежали, но вскоре были возвращены назад, около 20 мигрантов. По словам Т. Чепелёниса, подозреваемые из числа тех, кто ушел с полигона.
Беспорядки возникали здесь и раньше. Мигранты тогда были недовольны условиями жизни в лагере.
Из-за возросшего наплыва мигрантов Литва объявила экстремальную ситуацию. Литовские должностные лица считают, что возросший потом мигрантов является организованной акцией минского режима против Литвы.
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