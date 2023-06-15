"Сегодня начато досудебное расследование по части 2 статьи 170 УК", – сказала Э. Мартинонене агентству ELTA.

Данная статья предусматривает юридическую ответственность за публичное разжигание и возбуждение ненависти в отношении группы лиц по их национальному признаку.

Это уже второе досудебное расследование подобного характера – в начале мая прокуроры Вильнюсской окружной прокуратуры оценили пост, опубликованный депутатом Сейма в социальной сети, в котором можно усмотреть формы разжигания антисемитизма и ненависти, и приняли решение о начале досудебного расследования.

Член Сейма Р. Жемайтайтис, подвергшийся критике за свои антисемитские высказывания, продолжает делиться заявлениями, вызывающими возмущение у международного сообщества, с обвинением евреев в том, что они устроили холокост литовцев.