"Сегодня начато досудебное расследование по части 2 статьи 170 УК", – сказала Э. Мартинонене агентству ELTA.
Данная статья предусматривает юридическую ответственность за публичное разжигание и возбуждение ненависти в отношении группы лиц по их национальному признаку.
Это уже второе досудебное расследование подобного характера – в начале мая прокуроры Вильнюсской окружной прокуратуры оценили пост, опубликованный депутатом Сейма в социальной сети, в котором можно усмотреть формы разжигания антисемитизма и ненависти, и приняли решение о начале досудебного расследования.
Член Сейма Р. Жемайтайтис, подвергшийся критике за свои антисемитские высказывания, продолжает делиться заявлениями, вызывающими возмущение у международного сообщества, с обвинением евреев в том, что они устроили холокост литовцев.
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