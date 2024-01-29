Из-за агрессивной соседки жители многоквартирного дома боятся выходить на улицу

Жители Паневежиса опасаются, что однажды похожая история может случиться и в их доме. Уже полгода они не чувствуют себя в безопасности.

Жителей пугает поведение женщины, живущей в социальной квартире. Эта женщина пугает людей ножом, режет двери соседей, обрезает звонки, однажды устроила пожар и залила соседей.

На минувшей неделе она притащила в свою квартиру на 4 этаже мусорный контейнер.

Паневежский муниципалитет отключил в квартире, где живет женщина, воду, газ и электричество, поскольку опасается трагедии. Сейчас ждут решения суда, суд просят выселить агрессивную женщину.

Одна жительница дома рассказала: из-за этой женщины их дом стал опасной зоной. Весь дом стал заложником жительницы социального жилья, превратившей квартиру в притон. Соседи боятся даже выходить из дома, поскольку опасаются насилия со стороны агрессивной женщины, которая им уже не раз угрожала. Полиция однажды застала ее у подожженной плиты, был случай, когда женщина намеренно открывала газ.