Из Украины в Литву везут не только кошек и собак, но и лошадей с попугаями

Государственная продовольственно-ветеринарная служба сообщила, что до 15 апреля в Литву привезли 305 кошек, 450 собак, трех попугаев, одну крысу и одного хаорька.

137 животных привезли в приюты.



"Из Украины также привезли двух лошадей, однако известно, что в пути находятся другие лошади", – сообщает ГПВС.

Муниципалитет Каунасского района информировал, что из Украины на конезавод Паесяй доставили восемь лошадей.

Один из коней - Лаврентий - несколько лет назад позировал для скульпторов Олеся Сидорука и Бориса Крылова, которые создавали памятник Витису (Погоне). Этот памятник сейчас стоит в центре Каунаса.



"Во время войны в первую очередь надо спасать людей, но животные тоже важны, тем более, когда речь идет о лошадях, которые являются историей и символами нашей страны",– сказал мэр Каунасского района Валериюс Макунас.

Вместе с лошадями приехала их тренер Даша Лукашина. Лаврентий останется на конезаводе, а других лошадей приютят фермеры.

По данным ГПВС, лошадей из Украины привозят с сертификатами экспорта и с паспортами, их импорт фиксируется в специальной системе.

ГПВС информировала, что в порядке исключения беженцам из Украины страны ЕС разрешают ввозить домашних животных без необходимых документов и прививок. Все необходимые документы и прививки делают на границе или в стране пребывания.

Министр сельского хозяйства Литвы утвердил порядок регистрации привезенных из Украины животных, поэтому украинцев призывают обращаться в ГПВС и зарегистрировать своих домашних животных.