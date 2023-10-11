Из Тель-Авива вылетел самолет с 97 гражданами Литвы на борту

"Самолет вылетел, но с опозданием. Он взлетел в 5.30 ч. Сейчас он летит в Бухарест, а в Литве мы ждем его в 12.50 ч. В самолете 141 пассажир и младенец, в их числе 97 граждан Литвы и 27 граждан Израиля", – сказала LRT Вайтекунайте.

Посол Литвы в Израиле Аудрюс Брузга сказал, что вылетела самая большая группа людей, обращавшихся в посольство, но сейчас готовится второй этап эвакуации, во время которого используют, находящийся в Турции Spartan.

"Вчера распространили сообщение для всех зарегистрированных через приложение "Путешествуй безопасно". Посмотрим, сколько будет желающих уехать. В зависимости от их числа, организуем полет Spartan. Есть возможность сделать несколько рейсов в Турцию и другие страны", – сказал Брузга.

О том, что транспортный самолет ВВС Spartan в среду утром сел в Турции информировал командарм Литвы Вальдемарас Рупшис