Из своего дома на Кипре пропала Аста Кибартайте, бывшая супруга известного гонщика

„Полиция просит предоставить информацию, которая помогла бы найти 51-летнюю литовку Асту Кибартайте-Йонушене, которая 3 июля 2024 года пропала из своего дома в Пафосе.
Приметы: худощавое телосложение, рост 1,65 см. Волосы светлые, глаза голубые. На женщине было длинное белое платье, желтая обувь, на руке - браслет с темными камнями.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят связаться с полицией Пафоса по номеру 26-806021 или 1460“, - сказано в интернете.
Об исчезновении Асты в фейсбуке сообщила У.Гуделяускайте. „Пропала Аста Йонушене. У нас в фейсбуке есть общие друзья, может, кому-то что-то известно? Розыск объявлен 3 июля. Последнее место, где ее видели - Пафос/Кипр. Она жила там 3-4 года. Надеемся, что просто куда-то уехала“, - писала она.