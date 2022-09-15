Из списка школьных пособий изъят учебник по русскому языку неподходящего содержания

Об этом она информировала в четверг после встречи с издателями.

"Мы конкретно договорились, что издатели в течение двух недель пересмотрят все учебники, чтобы подобные ситуации, как с учебником по русскому языку, не повторились. Учебник по русскому языку изъят из списка школьных пособий, его нет ни в одной системе. Школам разослали информацию о том, что этот учебник использовать нельзя. Его изъяли и из архивов", – заметила министр.

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По словам Шюгждинене, пересмотрят и другие учебники по русскому языку.

"Тексты, прославляющие Россию, в контексте жестокой войны совершенно неприемлемы", – прибавила она.

На прошлой неделе радио LRT сообщало, что ученики литовских школ, изучающие русский язык в 6-12 классах, в учебниках могут найти приглашения посетить Россию, оккупированный Крым, а Россия, которая ведет войну в Украине, представлена как привлекательное демократическое государство.

Издатели учебников говорят, что с началом войны изъяли учебники из продажи.

Русский как второй иностранный язык в Литве изучают больше 110 000 учеников 6-12 классов (75%).