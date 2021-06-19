Обновленный список вступит в силу с 21 июня. В нем не останется Австрии, Болгарии, Чехии, Исландии, Польши, Мальты, Румынии, Словакии, Финляндии, Венгрии, а также островов Тасос, Майорка и Мадейра. Эти страны и острова вошли в зеленую зону Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.
Сдавать тест на COVID-19 и изолироваться на 10 дней должны приезжающие из стран красной и серой зон, приезжие из стран желтой зоны должны сдавать тесты.
Третьи страны (т.е. страны, не входящие в Европейскую экономическую зону) входят в серую зону.
С понедельника действуют следующие правила изоляции:
• вернувшимся из заграницы детям до 7 лет не рекомендуется посещать дошкольно-воспитательные учреждения, если изолируются взрослые, которые были с ними в поездке (на время изоляции близких);
• детям 7-16 лет изолироваться не надо, если есть отрицательный ПЦР тест на ковид, сделанный не раньше чем за 72 ч до прибытия или антигенный тест не раньше 48 ч.
Если тест сдают в Литве, то ребенок должен изолироваться до получения отрицательного ответа.
С 17 июня действуют и другие актуальные для путешественников требования - тестироваться и изолироваться не надо, если человек переболел ковид и факт болезни был подтвержден ПЦР тестом не раньше чем за 180 дней до прибытия в Литву
В случае с привитыми людьми исключения касаются через две недели после второй прививки, необходимой для полной вакцинации.
Тестироваться и изолироваться не должны и те, кто переболел коронавирусом, а потом привился одной дозой вакцины (через 14 дней после вакцинации).
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