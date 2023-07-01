Из школы уходит заслуженный молодой учитель Литвы: я устал

На вопрос, что он запомнит из 10-летней работы в школе, Авчининкас сказал, что этот период был очень переменчивый.

"Было много вызовов, возможностей, рисков, угроз, конфликтов, побед, успехов... Одним словом, когда я шел работать в школу, я не представлял, что меня ждет. Я прошел практику, но попал как муха в брагу... Однако я достаточно волевой человек, смог как-то проработать эти 10 лет. Моя совесть спокойна, я делал все, что мог сделать лучшее", – сказал учитель.

По его словам, это были одни из лучших, ценных, запоминающихся, но вместе с тем сложных, демотивирующих и разочаровывающих лет.

"Я отдал все, иногда кое-что получал. Иногда получал больше, чем ожидал – заслуженно или нет. Эти годы были динамичными, первые несколько лет я даже не очень помню, я был в состоянии постоянного шока", – сказал Авчининкас.

Бывший учитель сказал, что ушел из школы, потому что устал.