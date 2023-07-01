Из школы уходит заслуженный молодой учитель Литвы: я устал

На вопрос, что он запомнит из 10-летней работы в школе, Авчининкас сказал, что этот период был очень переменчивый.
"Было много вызовов, возможностей, рисков, угроз, конфликтов, побед, успехов... Одним словом, когда я шел работать в школу, я не представлял, что меня ждет. Я прошел практику, но попал как муха в брагу... Однако я достаточно волевой человек, смог как-то проработать эти 10 лет. Моя совесть спокойна, я делал все, что мог сделать лучшее", – сказал учитель.
По его словам, это были одни из лучших, ценных, запоминающихся, но вместе с тем сложных, демотивирующих и разочаровывающих лет.
"Я отдал все, иногда кое-что получал. Иногда получал больше, чем ожидал – заслуженно или нет. Эти годы были динамичными, первые несколько лет я даже не очень помню, я был в состоянии постоянного шока", – сказал Авчининкас.
Бывший учитель сказал, что ушел из школы, потому что устал.
"Я устал от культуры труда. Я не говорю конкретно о школе, говорю обо всей системе, которая затягивает так, что иногда еле выходишь из нее. Это искаженное представление о культуре труда и было краеугольной причиной, по которой я сказал себе - довольно. Границу перешагнул, надо подумать о себе", – сказал LNK Авчининкас.
По его словам, современные ученики - интересные, они очень разные.
"Есть такие, от которых ты чувствуешь безысходность, но потом поднимаются. Они очень динамичные. Но система не направлена на практический успех этих учеников, поэтому ученики, как и учителя, в будущем могут заблудиться. Иногда кажется, что они не понимают, что делают в школе. Но разве это их вина? Думаю, ни в коем случае нет. Думаю, они - заложники системы", – заметил бывший учитель.
Он сказал, что не верит, что профессия учителя может стать престижной до 2025 года.
"Теоретически все возможно. Думаю, что до таких перемен осталось 1,5 года? Ничего не сделано, чтобы этот престиж как-то появился на практике. Я не верю, мне смешно", – сказал LNK Авчининкас.
На вопрос, рассматривает ли он возможность возвращения в школу в будущем, он ответил: "Пока мы напрямую не скажем себе, что мы находимся в яме. Нужна смелость, чтобы признать - образование переживает кризис. Тогда, оттолкнувшись от этого дна, мы можем посмотреть стратегически и отправиться вперед. До этого ничто не изменится".