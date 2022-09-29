Из Сейма – хорошие новости для людей, ухаживающих за тяжелобольными

По словам инициатора проекта, члена Сейма Ремигиюса Жемайтайтиса, в настоящее время лицо, ухаживающее за близким человеком, в соответствии с положениями Закона о государственном социальном страховании, застрахован "Содрой" (Государственным фондом социального страхования), но у него нет страхования здоровья.
"Если вы ухаживаете за своей мамой, стаж "Содры" накапливается, но вы должны сами оплачивать страхование здоровья. Этими поправками мы унифицируем положения законов о государственном социальном страховании и страховании здоровья. Например, сын или дочь, уволившиеся с работы, ухаживающие за тяжелобольным – отцом, матерью, ребенком или другим близким человеком, вынужденные круглосуточно присматривать за ним, находиться рядом с ним, ухаживать за ним, будут застрахованы и страхованием здоровья, и страхованием "Содры", - Пресс-бюро канцелярии Сейма прокомментировал Р. Жемайтайтис.
Согласно принятым поправкам, в список лиц, страхуемых за счет государства, входит "один из родителей (усыновителей), опекун или попечитель, осуществляющий уход или постоянно присматривающий за человеком на дому (оказывающий ему помощь на дому), которому установлена степень инвалидности (ребенок-инвалид), либо лицом, в отношении которого установлена особая потребность в постоянном уходе или особая потребность в постоянной помощи. Это положение распространяется также на одного из родителей (усыновителей), опекуна или попечителя, осуществляющего уход на дому за инвалидом с полной инвалидностью, признанным таковым до 1 июля 2005 г".
Эти новые положения закона вступят в силу 1 января 2023 г. За них в четверг единогласно проголосовали 120 членов Сейма.
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