Из Сантаришкской клиники уходят врачи: вся система разваливается

"Мы должны понять, что в такой системе, как медицина, психологическое насилие широко распространено, также и перегорание, напряжение, апатия, чувство беспросветности", – сказала Томкуте.

Профсоюз отмечает, что неизвестность и небольшие зарплаты заставляют специалистов уходить с работы.

По его словам, начинающий радиолог получает меньше 2000 евро. Высококлассных специалистов привлечь непросто, поэтому их уход будет большой потерей. А в Сантаришкскую клинику приезжают самые тяжелые пациенты.

"Сейчас больше всего говорят о скорой помощи, скорой радиологии. Нагрузки в последнее время значительно выросли, работники устали", – сказал Самуйлис.

Проблемы не новы, речь идет о зарплатах и нагрузке.

По словам председателя профсоюза Сантаришкской клиники Габии Томкуте, на этот раз договоренности с администрацией добиться не удалось, а решения врачей не появились ниоткуда.

Врач Сантаришкской клиники Артурас Самуйлис сказал, что вместе с ним заявление об уходе написали еще три врача клиники, все они занимали руководящие позиции. Самуйлис возглавлял Центр радиологии и ядерной медицины, он проработал в клинике больше 20 лет.

Говорят и о моббинге. "Я не могу говорить о других центрах, но я слышал, что люди сталкиваются с подобными ситуациями", – сказал Самуйлис.

По его словам, с администрацией сейчас идут напряженные переговоры о том, как можно идти вперед, ведь вопрос касается команды в 150 человек.

На прошлой неделе Сантаришкская клиника сообщала, что специалистов сложно удержать, поскольку их переманивает частный сектор.

Администрация больницы ситуацию не комментирует.

"Сейчас ведутся переговоры между администрацией и Центром радиологии. Пока нет решения, подходящего для обеих сторон, Сантаришкская клиника от комментариев воздерживается", – сказано в комментарии.

"Рабочая нагрузка должна быть регламентирована, не только в учреждении, но и в национальном масштабе. Часто надо приходить в субботу, в воскресенье, я глава центра, выходных дней у меня нет", – сказал Самуйлис.

Минздрав в своем комментарии указал, что жалоб от работников Сантаришкской клиники не получал.