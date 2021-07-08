По данным LRT, из центра, где изолируют больных легкой формой COVID-19, сбежали четыре иракца, задержанные в Варенском и Игналинском районах. Полиция расследует происшествие.

Напомним, что в этом году в Литву из Беларуси пришли больше 1500 нелегальных мигрантов. Литовские политики и пограничники считают, что это организованная белорусским режимом акция.