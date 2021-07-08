aA
Из реабилитационного центра в Абромишкесв конце июня сбежали четыре больных ковидом иракца, все ни были задержаны, сообщает телевидение LRT.
Ligoninė
Ligoninė
© Jūsų Panevėžys

По данным LRT, из центра, где изолируют больных легкой формой COVID-19, сбежали четыре иракца, задержанные в Варенском и Игналинском районах. Полиция расследует происшествие.

Напомним, что в этом году в Литву из Беларуси пришли больше 1500 нелегальных мигрантов. Литовские политики и пограничники считают, что это организованная белорусским режимом акция.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Литовский бизнес не видит возможности трудоустройства нелегальных мигрантов (81)

Литву наводнили сотни мигрантов из Ирака, Конго и...

Анушаускас: установка проволочного барьера на границе с Беларусью начнется на днях (85)

Возведение физического барьера из колючей проволоки с...

Главы парламентов стран Балтии встретятся в Латвии (23)

В четверг спикер парламента Литвы Виктория...

Кризис мигрантов: в Литве задержаны еще 93 нелегала из Беларуси (62)

За минувшие сутки в Литве задержаны еще 93 нелегальных...

TOP новостей

"Delfi Главное": как задерживают нелегалов в Литве и что противопоставить Лукашенко? (75)

Это выпуск " Delfi Главное " посвящен теме потока...

Литовский бизнес не видит возможности трудоустройства нелегальных мигрантов (81)

Литву наводнили сотни мигрантов из Ирака, Конго и...

Малый бизнес в Литве не может заставить людей работать и просит снизить пособия (68)

Несмотря на то, что в Службе занятости Литвы...

Литовские работодатели готовы поддержать закон об увольнении непривитых работников (100)

С середины сентября в Латвии можно будет увольнять...

Вакцинация без регистрации – каждый четверг по всей Литве (13)

С 8 июля каждый четверг во всех центрах вакцинации...