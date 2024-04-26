2024.04.26 12:18

Из района Науяместис увозят последние "передвижные дворики"

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: Vilniaus miesto savivaldybė
Столичный район Науяместис прощается с последними "передвижными двориками. Увозят и дворики, которые находились рядом с офисом компании Vinted. Скорее всего, их увезли на ремонт, пишет портал madeinvilnius.lt.

"Передвижные дворики" из Науяместиса стали увозить весной этого года. Муниципалитет сообщал, что их отремонтируют и установят д других районах столицы.

"Два дворика установят на территории Шешкинского общественно-торгового центра, два – на улице Львиво и два – на ул. Панерю, рядом с бывшей фабрикой Lelijа", – сообщал муниципалитет.

По словам представителей муниципалитета, в Науяместисе эти дворики уже выполнили свою функцию. Они оживили давно забытые места района, сделали их уютными.

"Передвижные дворики" установили на ул. Наугардуко в 2020 г. Большая их часть заняла места стоянки автомобилей, чтобы подчеркнуть, что улицы принадлежат не только автомобилям, но и пешеходам, велосипедистам.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии