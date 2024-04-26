Из района Науяместис увозят последние "передвижные дворики"

"Передвижные дворики" из Науяместиса стали увозить весной этого года. Муниципалитет сообщал, что их отремонтируют и установят д других районах столицы.

"Два дворика установят на территории Шешкинского общественно-торгового центра, два – на улице Львиво и два – на ул. Панерю, рядом с бывшей фабрикой Lelijа", – сообщал муниципалитет.

По словам представителей муниципалитета, в Науяместисе эти дворики уже выполнили свою функцию. Они оживили давно забытые места района, сделали их уютными.