Из района Науяместис увозят последние "передвижные дворики"

"Передвижные дворики" из Науяместиса стали увозить весной этого года. Муниципалитет сообщал, что их отремонтируют и установят д других районах столицы.
"Два дворика установят на территории Шешкинского общественно-торгового центра, два – на улице Львиво и два – на ул. Панерю, рядом с бывшей фабрикой Lelijа", – сообщал муниципалитет.
По словам представителей муниципалитета, в Науяместисе эти дворики уже выполнили свою функцию. Они оживили давно забытые места района, сделали их уютными.
"Передвижные дворики" установили на ул. Наугардуко в 2020 г. Большая их часть заняла места стоянки автомобилей, чтобы подчеркнуть, что улицы принадлежат не только автомобилям, но и пешеходам, велосипедистам.
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