Портал LRT сообщает, что по данным за 2021 год, в системе работают 1098 человек: 203 госслужащих, 273 работников по договору и 622 прокурора.

В прошлом году прокуратура лишилась 22 прокуроров – трое умерли, один ушел по состоянию здоровья, 8 ушли на пенсию, так как по закону не могут работать больше, чем до 65 лет, троих уволили, 7 ушли по собственному желанию.

Генпрокурор Нида Грунскене сказала LRT, что в этом году ушли уже 13 человек. Она подтвердила, что есть сигналы, что уйдет еще больше прокуроров.

"В этом году есть потребность в обновлении, поскольку прокуроры массово начнут уходить на заслуженный отдых, будет такой момент, когда некому будет работать", – сказала она.

По данным Генпрокуратуры, ни в прошлом, ни в позапрошлом году не был принят ни один новый прокурор. По словам Грунскене, в прошлом году никого не приняли из-за проблем с финансированием, в фонде зарплат не хватало 1,8 млн. евро.

"В прошлом году у нас был большой минус в фонде зарплат, не было денег, поэтому никого не приняли. Были повышены зарплаты прокурорам, но не увеличили корзину общего фонда. В прошлом году нам удалось немного сэкономить за счет увольнения части прокуроров и за счет того, что не были приняты на их место другие, в этом уже легче", – сказала генпрокурор.

Она заметила, что проблему с фондом зарплат уже решили. В этом году объявлены три отборочных конкурса, в систему должны принять троих новых прокуроров. Если будет потребность, объявят дополнительные конкурсы. На каждое место претендуют 4-5 человек.

Грунскене сказала, что самая большая проблема - не количество прокуроров, а старение коллектива.