Из одной из крупнейших поликлиник Вильнюса "бегут" врачи, муниципалитет пытается решить проблему

"Пришли к выводам, что работодатель, хотя и предпринял меры для превенции насилия и моббинга, но их было недостаточно для обеспечения эмоционального благосостояния работников", – сказала представитель Государственной инспекции по труду Людмила Мироновене.

"Министерство о проблемах в поликлинике узнало не сейчас. Мы и раньше получали жалобы. Обращались в муниципалитет, Инспекцию по труду", – сказал министр здравоохранения Арунас Дулькис .

Центральная поликлиника – одна из крупнейших в Вильнюсе после Сантаришкской клиники. Сообщалось, что из нее за полгода ушло 40 работников, в их числе и врачи-специалисты.

Другая женщина удивлялась: "Поликлиника пустая, а к врачам очереди. Не знаю, в чем дело".

"Очереди космические. Никак не могу попасть к ортопеду-травматологу с мая. Попаду лишь в сентябре", – жаловалась LNK жительница Вильнюса .

"Работники говорили о психологическом микроклимате, о психологическом насилии. Работники боятся. Была проблема, ее должен был решать работодатель", – сказала Мироновене.

Но не решил, а коллектив распадался. Работники уходили один за другим, а муниципалитет изменил данные и говорит не о 6 месяцах, а о годе с тех пор, как во главе учреждения встал Здислав Скварцяны.

Представитель отдела здравоохранения Вильнюсского муниципалитета Виктория Турауските сказала: "Из учреждения ушло больше 30 административных работников. Это заместители, заведующие, персонал хозяйственной части. За это время ушли и больше 100 медработников: врачей и другого персонала".

По ее словам, смена медицинского персонала - нормальное явление, а вот работников администрации - нет. "Как бывшие, так и нынешние работники, жаловались на унижения, напряжение на работе, постоянный стресс", – сказала Турауските.