Из одной из крупнейших поликлиник Вильнюса "бегут" врачи, муниципалитет пытается решить проблему

"Очереди космические. Никак не могу попасть к ортопеду-травматологу с мая. Попаду лишь в сентябре", – жаловалась LNK жительница Вильнюса.
Другая женщина удивлялась: "Поликлиника пустая, а к врачам очереди. Не знаю, в чем дело".
Еще одна женщина заметила, что очередь к реабилитологу - 3 месяца.
Центральная поликлиника – одна из крупнейших в Вильнюсе после Сантаришкской клиники. Сообщалось, что из нее за полгода ушло 40 работников, в их числе и врачи-специалисты.
"Министерство о проблемах в поликлинике узнало не сейчас. Мы и раньше получали жалобы. Обращались в муниципалитет, Инспекцию по труду", – сказал министр здравоохранения Арунас Дулькис.
Жалобы касаются эмоционального благосостояния работников – плохой организации труда.
"Пришли к выводам, что работодатель, хотя и предпринял меры для превенции насилия и моббинга, но их было недостаточно для обеспечения эмоционального благосостояния работников", – сказала представитель Государственной инспекции по труду Людмила Мироновене.
В поликлинике провели анонимный опрос работников. Были представлены рекомендации.
"Работники говорили о психологическом микроклимате, о психологическом насилии. Работники боятся. Была проблема, ее должен был решать работодатель", – сказала Мироновене.
Но не решил, а коллектив распадался. Работники уходили один за другим, а муниципалитет изменил данные и говорит не о 6 месяцах, а о годе с тех пор, как во главе учреждения встал Здислав Скварцяны.
Представитель отдела здравоохранения Вильнюсского муниципалитета Виктория Турауските сказала: "Из учреждения ушло больше 30 административных работников. Это заместители, заведующие, персонал хозяйственной части. За это время ушли и больше 100 медработников: врачей и другого персонала".
По ее словам, смена медицинского персонала - нормальное явление, а вот работников администрации - нет. "Как бывшие, так и нынешние работники, жаловались на унижения, напряжение на работе, постоянный стресс", – сказала Турауските.
Руководителя поликлиники решили уволить. "Скварцяны был уволен с должности директора Центральной поликлиники, когда выяснилось, что такая атмосфера была создана его поведением", – пояснила Турауските.
Дулькис порадовался: "Хорошо, значит, кому-то важен процесс организации работы в учреждении. Ситуация должна меняться".
ВРИО директора поликлиники сказала, что из-за ухода работников работа не меняется, но поликлиника открыта для новых специалистов.
"На сегодняшний день мы могли бы принять около 50 специалистов. Семейных врачей, акушеров-гинекологов, кардиологов, биотехнологов, радиологов и специалистов всех сфер, даже подсобных работников", – сказала ВРИО директор Лайма Скрицкене.
Скварцяны ранее возглавлял Вильнюсскую станцию скорой помощи. Журналистам не удалось с ним связаться.
ВРИО директора сказала, что пациенты с какими-то сложностями не столкнутся.
"Не бывает так, что пациенты не могут попасть к врачу", – заверила Скрицкене.
Председатель Литовского союза врачей Аустрида Герлякене сказала: "Когда нет врачей, говорить, что пациенты не столкнуться с проблемами, это попытка замаскировать ситуацию".
Черные тучи сгустились и над Жальгирисской клиникой.
"Жальгирисская клиника столкнулась с нехваткой ортодонтов", – сказала заместитель клиники Сольвейга Пакалкене. В учреждении есть лишь два ортодонта, одна ушла в долгосрочный отпуск.
"Работающие специалисты переняли пациентов коллеги и сложилась такая ситуация, что новых пациентов клиника принять уже не может", – сказала Пакалкене.
Не хватает и анестезиологов. Не станет ли так, что одонтология будет только платной, поскольку все специалисты уйдут в платную сферу?
"Конкретные суммы не называют, но некоторые специалисты говорят, что зарплаты в частном секторе в 3–5 больше", – сказала Паклкене.
Дулькис заметил, что врачей в некоторых сферах не хватает во всей Литве.
"По имеющимся данным, в литовских медучреждениях сейчас не хватает 640–650 специалистов в разных сферах, в Вильнюсе – около 100", – сказал министр.