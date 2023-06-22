22 июня 2023 г. 11:35

Из магазинов исчезнут ароматизированные изделия из нагреваемого табака

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Domantas Pipas
В четверг Сейм одобрил запрет на ароматизированные изделия из нагреваемого табака. Запрет вступит в силу 23 октября текущего года. Парламентарии также обязали производителей нагреваемого табака предупреждать об опасности для здоровья на упаковках продукции.

За проголосовали 103 члена Сейма, против – 1, воздержались 4 парламентария.

Проект поправок к закону о контроле над табаком, табачными изделиями и сопутствующими товарами, цель которого – запретить продажу различных ароматизированных изделий из нагреваемого табака и обязать производителей такого табака указывать на упаковке предупреждение о вреде здоровью.

Принимая во внимание положения делегированной директивы Европейской комиссии (ЕК), цель поправок заключается в отмене некоторых действующих исключений для изделий из нагреваемого табака.

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