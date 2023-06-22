Из магазинов исчезнут ароматизированные изделия из нагреваемого табака

За проголосовали 103 члена Сейма, против – 1, воздержались 4 парламентария.
Проект поправок к закону о контроле над табаком, табачными изделиями и сопутствующими товарами, цель которого – запретить продажу различных ароматизированных изделий из нагреваемого табака и обязать производителей такого табака указывать на упаковке предупреждение о вреде здоровью.
Принимая во внимание положения делегированной директивы Европейской комиссии (ЕК), цель поправок заключается в отмене некоторых действующих исключений для изделий из нагреваемого табака.
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