Из Литвы выслали гражданина Камеруна

"Иностранец, который незаконно находился в Литве был выслан на родину. Решения будут приняты и по другим мигрантам. Литва уважает права человека, однако нелегальных мигрантов из Литвы будут высылать. Мы не можем мириться с незаконным пребыванием на нашей территории", – сказала глава МВД Агне Билотайте.

Как Департамент миграции, так и СОГГ сейчас осуществляет процедуры, связанные с рассмотрением заявок на получение статуса беженцев. С учетом имеющейся информации о нелегальных мигрантах будут приняты соответствующие решения о их возвращении на родину или предоставлении статуса беженцев.

В этом году границу Литвы через Беларусь перешли 4026 мигрантов.