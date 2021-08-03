Из Литвы выслали гражданина Камеруна

"Иностранец, который незаконно находился в Литве был выслан на родину. Решения будут приняты и по другим мигрантам. Литва уважает права человека, однако нелегальных мигрантов из Литвы будут высылать. Мы не можем мириться с незаконным пребыванием на нашей территории", – сказала глава МВД Агне Билотайте.
Как Департамент миграции, так и СОГГ сейчас осуществляет процедуры, связанные с рассмотрением заявок на получение статуса беженцев. С учетом имеющейся информации о нелегальных мигрантах будут приняты соответствующие решения о их возвращении на родину или предоставлении статуса беженцев.
В этом году границу Литвы через Беларусь перешли 4026 мигрантов.
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