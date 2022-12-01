Стоимость посылки – около 65 000 евро. Вторую партию генераторов из Литвы должны выслать через несколько недель. Организаторы акции до конца зимы надеются купить и передать украинцам 2000 генераторов. Сообщается, что все оборудование отправят в центры беженцев и реабилитационные центры Украины, в культурные учреждения, музеи, которые стали многофункциональными объектами.