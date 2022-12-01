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Из Литвы в Украину везут первые приобретенные жителями и местным бизнесом генераторы и дизельные обогреватели. Инициативу "Согрей Украину" осуществляет неправительственная организация "Сильны вместе" и Национальный музей изобразительного искусства. По словам организаторов акции, в первой посылке 15 обогревателей, 20 генераторов и 55 универсальных приборов для освещения, а также топливо, баки и масло.

Стоимость посылки – около 65 000 евро. Вторую партию генераторов из Литвы должны выслать через несколько недель. Организаторы акции до конца зимы надеются купить и передать украинцам 2000 генераторов. Сообщается, что все оборудование отправят в центры беженцев и реабилитационные центры Украины, в культурные учреждения, музеи, которые стали многофункциональными объектами.

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