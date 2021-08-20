Из Литвы уходит циклон, синоптики обещают улучшение погоды

В ночь на субботу интенсивные дожди пройдут на юге и на востоке Литвы. У моря и в Жемайтии если и будут идти дожди, то небольшие, зато там прогнозируют туман. Ночью будет 9–14, у моря 16 градусов тепла.

В субботу днем во многих районах пройдут небольшие дожди. Местами ожидаются грозы. Воздух прогреется до 18–22 градусов тепла.

В воскресенье со стороны Скандинавии к нам придет зона высокого давления. Облака рассеются. Ночью у моря, днем в Алитусском, Вильнюсском и Паневежском регионах пройдут небольшие дожди. Ночью будет 8–11, у моря 14–16 градусов тепла. Днем будет 17–21 градус выше нуля.

В понедельник антициклон укрепит свою позицию над странами Балтии. Ожидается переменная облачность. Вероятность осадков невелика. Ночью и утром ожидается туман. Ночью будет 5–10, только на косе 12–14 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 17–22 градусов.

Во вторник ситуация почти не изменится. Осадков не ожидается, но облачность увеличится. Ночью 5–10, на косе 11–13, днем 15–20 градусов тепла.