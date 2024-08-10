Из леса – с полными багажниками: все спрашивали, куда мы денем столько грибов

Из леса жители возвращаются не только с полными корзинами, но и с полными багажниками грибов. За грибами идут и местные жители и вернувшиеся летом в Литву эмигранты, и ксендзы, и азартные пенсионеры, и дети.
Рима с мужем приехала в отпуск в Паневежис из Питерборо (Англия). Семья отправилась за грибами и набрала полный багажник.
„Мы не считали, сколько грибов собрали, но только боровиков было больше 500. Муж поделился фото с коллегами и друзьями – не только литовцами, все спрашивали, не сошли ли мы с ума, что мы с ними будем делать“, – писала Рима.
Они собрали столько грибов всего за два часа.
„Первые два ведра по 15 л мы собрали меньше чем за полчаса. Мы здесь были неделю назад, тоже набрали грибов, но сейчас лишились дара речи – подберезовики даже не брали, только боровики и подосиновики. Уже некуда было складывать“, – рассказывала Рима журналиста издания Sekundė.
Пара собирала грибы в 20 км от Паневежиса, ехала в сторону Аникщяй.
Пара приезжает в Литву каждый год летом на два месяца в отпуск. „Муж в Литве в основном ловит рыбу и собирает грибы. Мы приехали две недели назад и сразу в лес“, – рассказала Рима.
Супруги не продают грибы, а маринуют их, сушат, делают приправы из сушеных грибов.
Затем они везут все добро в Англию, где запрещено собирать грибы.
„Там нельзя собирать грибы. Но там у нас нет времени: дом-работа-дом. Наверстываем в Литве. Отпуска ждем с нетерпением“, – сказлаа эмигрантка.
Рима сказала, что у них отпуск, но каждый день они встают в 7 ч. и мчатся в лес.
„Мы очень любим грибы: варим супы, жарим котлеты из грибов с капустой, а какая вкуснятина шляпки боровиков в масле!“, – рассказала Рима.
Пара живет в Англии с 2008 г., но мечтает вернуться на родину, как минимум из-за грибов.
„В Литве так красиво – леса, сады, цветники. Прекрасная страна с красивой природой“, – сказала Рима.
За грибами ездил и ксендз паневежского костела Св. Апостолов Петра и Павла Юстас Ясенас. „Урожай“ он заготавливает на зиму.
Он провел в лесу три часа.
„Я еще соблюдаю такую церемонию - после сбора грибов, купаюсь в озере Вешинта. Там оставляю всех клещей и еду в Паневежис. Купаюсь в любую погоду. В прошлом году купался в сентябре“, – сказал Ясенас.
За грибами ездит и директор Паневежского краеведческого музея Арунас Астрамскас.
За два часа он собрал две корзины и майку грибов.
„В жизни столько не видел, и одни боровики! Сейчас еду покупать сушилку“, – сказал историк.
Чтобы узнать, есть ли грибы, достаточно сходить на рынок, шутит директор Паневежского рынка Аста Пачекаюте.
В среду грибами в Паневежисе торговали 30 человек, а год назад в это время - почти сто.
Пачекаюте заметила, что грибы продают и пенсионеры, и дети.
Издавна известно, что боровики растут при молодой Луне.
Однако 70-летняя Бронислава сказала, что эта примета сейчас не всегда действует.
За килограмм боровиков Бронислава просит 12 евро, а подосиновиков - 8 евро.