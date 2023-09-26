Из Клайпедской университетской больницы увольняются 4 врача-радиолога

"Несмотря на мои долгие уговоры, 4 врача-радиолога покидают филиал Клайпедской университетской больницы "Клайпедская больница", – сообщил Й. Салига на своей странице в Facebook в понедельник.

"Помимо старых унаследованных проблем все чаще приходится признавать, что государственная медицинская система не в силах конкурировать с частной медициной", – отметил глава больницы.