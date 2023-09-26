Из Клайпедской университетской больницы увольняются 4 врача-радиолога

"Несмотря на мои долгие уговоры, 4 врача-радиолога покидают филиал Клайпедской университетской больницы "Клайпедская больница", – сообщил Й. Салига на своей странице в Facebook в понедельник.
"Помимо старых унаследованных проблем все чаще приходится признавать, что государственная медицинская система не в силах конкурировать с частной медициной", – отметил глава больницы.
За последнее время из литовских медучреждений уволилось более 100 врачей. В этом году из Вильнюсской психиатрической больницы ушли 68 сотрудников, из Зарасайской больницы – 12 врачей, из Расейняйской больницы – 7 специалистов. Также из Вильнюсской центральной поликлиники уволилось 40 сотрудников.
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