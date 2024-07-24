2024.07.24 14:36

Из Каунаса в Вильнюс – на самолете: был взят напрокат самолет известного предпринимателя

 
ru.DELFI.lt
Artūro Rakausko lėktuvas „Embraer“
Artūro Rakausko lėktuvas „Embraer“
ФОТО: Darius Mataitis | Scanpix

Из Вильнюса в Кауанс литовцы чаще ездят на поезде, на автомобиле или на автобусе. Немногие, наверное, думают о том, что туда можно... полететь на самолете. Оказывается, это возможно, пишет портал madeinvilnius.lt.

На странице flightradar24.com жители заметили перелет на самолете из Каунаса в Вильнюс. Выяснилось, что такой перелет был зафиксирован 22 июля. Из Каунаса самолет вылетел в 22:29 ч., а в Вильнюсе сел в 22:46 ч. Полет длился 18 минут.

Перелет был совершен на роскошном самолете Embraer 135BJ. На его хвосте видны инициалы AR. По данным СМИ, самолет несколько лет назад приобрел предприниматель Артурас Ракаускас, совладелец компании Kesko Senukai. Правда, кто на самом деле летел на самолете, неизвестно.

В полученном Delfi комментарии сказано, что самолет был сдан в аренду.

„Самолет был сдан в аренду и летел в Вильнюс по заказу одного клиента для дальнейшего перелета“, – сказано в комментарии компании.

Artūro Rakausko lėktuvas „Embraer 135BJ“

На борту у самолета 13 мест. В самолете есть диван, кожаные раскладные кресла.

Кстати, когда-то из Вильнюса в Каунас на самом деле летали самолеты. Однако от таких рейсов отказались по финансовым и экологическим причинам.

Литовские аэропорты подтвердили Delfi, что частный самолет вылетел из Каунаса 22 июля в 22.28 ч., и совершил посадку в Вильнюсе в 22.46 ч.

Privataus lėktuvo skrydis iš Kauno į Vilnių

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