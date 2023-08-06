Из каких стран в Литву возвращается больше всего эмигрантов: наблюдаются неожиданные перемены

Каролина Гайжаускайте жила в Великобритании 12 лет. Из Лондона в Вильнюс она переехала пару месяцев назад. До эмиграции она жила в Шяуляе.
"В секторе технологий в Лондоне и во всем мире была возможность уйти с работы. Работодателям это было выгодно. Работникам предложили выходные пособия. Мне это показалось хорошей возможностью, новым окном для возвращения в Литву. О возвращении я думала не один год", – сказала Каролина.
В будущем она хотела бы работать оператором. Гайжаускайте окончила управление бизнесом. В Литве она нашла работу в страховой компании. Правда, по ее словам, вернуться она решила не из-за возможностей карьеры.
"В Литве меньше расстояния, после работы можешь посетить больше мест, есть чем заняться. Больше зелени, чище, меньше людей. Но это уже мое личное мнение. Лондон мне подходил и нравился, я буду его любить, это мой второй дом. Но с возрастом изменились ценности, хочется жить иначе", – сказала Каролина.
"Из участников опроса 55,1% – больше половины всех респондентов указали, что хотели бы вернуться и жить в Литве. Эти данные радуют. В конце 2020 г. таких было почти на 15% меньше", – сказала представитель Службы занятости Индре Лаучене.
Больше всего вернуться литовцев мотивирует зарплата. Кроме того, интересно, что люди хотят вернуться в регионы, а не в крупные города.
"Возможно, одна из причин - это то, что люди видят улучшение ситуации в Литве, на рынке труда, видят, что меняются зарплаты. Нередко мы говорим о культуре труда в Литве, о переменах в этой сфере", – сказала Лаучене.
Замечают, что чаще в Литву стали возвращаться те, кто провел за границей немало времени.
"Кроме того, приезжают люди старшего возраста или, наоборот, молодежь с малолетними детьми. Иногда с двумя, с четырьмя детьми. Им нужны школы, детские сады", – сказала глава Службы занятости Инга Балнаносене.
Больше всего эмигрантов возвращается из тех стран, где их больше всего: Великобритании, Норвегии, Ирландии и Германии. Но есть страны, из которых литовцы возвращаются редко.
"Обычно это южные страны, где люди перенимают иную культуру, образ жизни. Иногда и другую культуру труда. Они наслаждаются жизнью в Южной Европе", – сказала Лаучене.
"Помощи со стороны государства, наверное, никогда не бывает много. Но чего людям не хватает, так, конечно, системы. Мы сейчас работаем с партнерами в этом направлении, чтобы можно было систематизировать информацию в одном месте", – сказала Балнаносене.
Вернуться в Литву эмигрантам помогает финансируемая правительством организация "Выбираю Литву". Человек обращается к ее специалистам, которые готовят ему план процесса от начала до конца.
"С самого начала – какие документы взять для работы, получения пенсии по старости, о стаже. Что касается детей – какую школу выбрать, регистрация места жительства и др. Так они получают всю помощь в одном месте", – сказала представитель "Выбираю Литву" Индре Янкаускайте-Чинче.
Официальная статистика подтверждает, что литовцы не только хотя вернуться, но и возвращаются на родину. В последние несколько лет на родину вернулось больше литовцев, чем уехало.