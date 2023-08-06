Из каких стран в Литву возвращается больше всего эмигрантов: наблюдаются неожиданные перемены

"Из участников опроса 55,1% – больше половины всех респондентов указали, что хотели бы вернуться и жить в Литве. Эти данные радуют. В конце 2020 г. таких было почти на 15% меньше", – сказала представитель Службы занятости Индре Лаучене.

"В Литве меньше расстояния, после работы можешь посетить больше мест, есть чем заняться. Больше зелени, чище, меньше людей. Но это уже мое личное мнение. Лондон мне подходил и нравился, я буду его любить, это мой второй дом. Но с возрастом изменились ценности, хочется жить иначе", – сказала Каролина.

В будущем она хотела бы работать оператором. Гайжаускайте окончила управление бизнесом. В Литве она нашла работу в страховой компании. Правда, по ее словам, вернуться она решила не из-за возможностей карьеры.

"В секторе технологий в Лондоне и во всем мире была возможность уйти с работы. Работодателям это было выгодно. Работникам предложили выходные пособия. Мне это показалось хорошей возможностью, новым окном для возвращения в Литву . О возвращении я думала не один год", – сказала Каролина.

Каролина Гайжаускайте жила в Великобритании 12 лет. Из Лондона в Вильнюс она переехала пару месяцев назад. До эмиграции она жила в Шяуляе.

Больше всего вернуться литовцев мотивирует зарплата. Кроме того, интересно, что люди хотят вернуться в регионы, а не в крупные города.

"Возможно, одна из причин - это то, что люди видят улучшение ситуации в Литве, на рынке труда, видят, что меняются зарплаты. Нередко мы говорим о культуре труда в Литве, о переменах в этой сфере", – сказала Лаучене.

Замечают, что чаще в Литву стали возвращаться те, кто провел за границей немало времени.

"Кроме того, приезжают люди старшего возраста или, наоборот, молодежь с малолетними детьми. Иногда с двумя, с четырьмя детьми. Им нужны школы, детские сады", – сказала глава Службы занятости Инга Балнаносене.

Больше всего эмигрантов возвращается из тех стран, где их больше всего: Великобритании, Норвегии, Ирландии и Германии. Но есть страны, из которых литовцы возвращаются редко.

"Обычно это южные страны, где люди перенимают иную культуру, образ жизни. Иногда и другую культуру труда. Они наслаждаются жизнью в Южной Европе", – сказала Лаучене.