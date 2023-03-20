Об этом порталу MadeinVilnius.lt рассказала пресс-секретарь Вильнюсского епископства Живиле Пелуритене.
Это первые городские часы в Литве, которые по сей день являются главными часами в Вильнюсе.
Часы были установлены 350 лет назад. С 1673 года они показывают только часы, у них нет минутной и секундной стрелок. Каждые 15 минут звучит колокольный звон.
На колокольне есть два колокола: большой, который был отлит в 1673 г. мастером Йонасом Деламарсом, и малый, отлитый в 1754 г. Густавом Мёркосом.
Благодаря колокольному звону, можно узнать, который час. Звон малого колокола раздается каждых 15 минут. Один удар - 15 минут, два удара - полчаса, три удара - 45 минут, когда кончается час, этот колокол отсчитывает 4 удара. После короткой паузы слышится бой большого колокола – столько раз, сколько часов.
Эти часы рассказывают о прошлых эпохах, когда часы делали красивыми. По этой причине часы не всегда были воплощением совершенства с инженерной точки зрения.
По словам Пелуритене, если администрация, работники или прохожие замечают, что часы остановились – сразу же высылают мастера.
В оные времена часы украшали астрологическими мотивами. Часовую стрелку вильнюсских часов украшает Месяц. Все части часов позолочены.
Эти часы серьезно ремонтировали только один раз – в 1803 году.
В 2005 году немецкий механизм часов заменили компьютером. Именно он сейчас управляет часовой стрелкой и колоколами.
Жители и туристы могут посетить колокольню, с которой открывается великолепная панорама Вильнюса.
Во время экскурсии можно ознакомиться с принципом действия механизма часов и увидеть колокола.
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