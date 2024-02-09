Из этой литовской деревни из-за наводнения не выбраться, даже несмотря на введение режима экстремальной ситуации

Когда вокруг вода, все дороги затоплены, попасть в деревню Минге можно только по насыпи. На насыпь жители положили мешки с песком, чтобы и ее не смыла вода. Выбраться из деревни сейчас можно только на лодке.
"Наша власть сидит в сухом и теплом месте, какая проблема? Вы знаете, зачем они объявляют режим экстремальной ситуации? Чтобы уйти от ответственности", – сказал житель Минге Викторас Якумайтис.
Он мог бы выйти из деревни, но ему пришлось бы идти 5 км пешком по насыпи и 0,5 км брести по воде.
"И я так ходил, потому что были неотложные дела", – сказал Якумайтис.
Трактор может пройти по затопленной части дороги, но он есть лишь у одного фермера, да и тот боится ехать. Дорога под водой не видна.
В Минге по обе стороны реки живут 26 человек. Одна пара болеет, но лекарства у нее есть.
Все, кто, по словам местного жителя, "хотели остаться с сухим задом", начали таскать мешки с песком на насыпь. "А что делать? Власти это неинтересно", – сказал Якумайтис.
Жители Минге заметили, что такого не было бы, если бы власти заботились о людях.
"Нужны благие намерения, желание, и, чтобы работала насосная. Экономят и выкручиваются, не хотят войти в положение", – сказал мужчина.
Власти Шилуте ежегодно получают из Министерства сельского хозяйства больше миллиона евро на польдеры. Но все эти деньги уходят на электричество и ремонт насосной. А во время наводнений и насыпи надо приводить в порядок.
"У нас 220 км насыпей, мы присматриваем за 20 км. Остальные насыпи оставлены на произвол судьбы. Насосные все работают, особенно зимние, все готовы к работе. За электричество мы платим, если не хватает, из своих средств платим, просим у Минсельхоза. Мы не экономим", – сказал мэр Шилуте Витаутас Лауринайтис.
Власти района обещают, что скоро будут работать и насосы около Минге.
Сейчас их не включают, чтобы в них не попал лед. Была натянута сеть, но ее порвало. Сейчас устанавливают металлические сети. Насосную обещают включить 9 февраля, рассказал представитель муниципалитета Повилас Будвитис.
Жители Минге говорят, что насосы давно должны были работать. Тогда не были бы затоплены дороги, не упали бы электрические столбы.
"Это все халатность. Все экономят, чего-то ждут, так мы и живем", – возмущался Якумайтис.
В Шилутском районе затоплено 15 деревень, в них живет больше 100 человек.
Вода не сходит, поскольку залив ее не принимает из-за неблагоприятного ветра.