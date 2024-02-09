Из этой литовской деревни из-за наводнения не выбраться, даже несмотря на введение режима экстремальной ситуации

Когда вокруг вода, все дороги затоплены, попасть в деревню Минге можно только по насыпи. На насыпь жители положили мешки с песком, чтобы и ее не смыла вода. Выбраться из деревни сейчас можно только на лодке.

"Наша власть сидит в сухом и теплом месте, какая проблема? Вы знаете, зачем они объявляют режим экстремальной ситуации? Чтобы уйти от ответственности", – сказал житель Минге Викторас Якумайтис.

Он мог бы выйти из деревни, но ему пришлось бы идти 5 км пешком по насыпи и 0,5 км брести по воде.

"И я так ходил, потому что были неотложные дела", – сказал Якумайтис.

Трактор может пройти по затопленной части дороги, но он есть лишь у одного фермера, да и тот боится ехать. Дорога под водой не видна.

В Минге по обе стороны реки живут 26 человек. Одна пара болеет, но лекарства у нее есть.

Все, кто, по словам местного жителя, "хотели остаться с сухим задом", начали таскать мешки с песком на насыпь. "А что делать? Власти это неинтересно", – сказал Якумайтис.