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В четверг утром Департамент статистики Литвы представил новейшие данные о заболеваемости коронавирусом. Появился один муниципалитет, который перешел в красную зону COVID–19.
Из черной эпидемиологической зоны выбрался один муниципалитет Литвы
© DELFI / Andrius Ufartas

В четверг красным цветом на эпидемиологической карте отмечен муниципалитет Неринги. В нем на 100 000 жителей за последние 14 дней приходится 466,9 aслучаев.

Остальные муниципалитеты остаются в черной зоне.

Хуже всего ситуация в Бирштонасе. Там на 100 000 жителей за последние 14 дней приходится 2427,5 случаев.

Неважно обстоят дела в Казлу Руде (1994,2), Укмергском районе (1833,5) и Рокишкском районе (1828,1).

Delfi напоминает, что в среднем по Литве на 100 000 жителей за 14 дней фиксируется 1152,9 случая, доля положительных тестов составляет 11,1%.

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