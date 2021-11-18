Из черной эпидемиологической зоны выбрался один муниципалитет Литвы

В четверг красным цветом на эпидемиологической карте отмечен муниципалитет Неринги. В нем на 100 000 жителей за последние 14 дней приходится 466,9 aслучаев.
Остальные муниципалитеты остаются в черной зоне.
Хуже всего ситуация в Бирштонасе. Там на 100 000 жителей за последние 14 дней приходится 2427,5 случаев.
Неважно обстоят дела в Казлу Руде (1994,2), Укмергском районе (1833,5) и Рокишкском районе (1828,1).
Delfi напоминает, что в среднем по Литве на 100 000 жителей за 14 дней фиксируется 1152,9 случая, доля положительных тестов составляет 11,1%.
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