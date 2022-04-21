Перевозка зубров проходит в ранках проекта "Улучшение средств защиты зубров", его цель - сохранение биологического разнообразия, сохранение и восстановление исчезающего вида – зубр. В ходе проекта проводят наблюдение и исследование популяции зубров, живущей в неволе.

Планируется перевезти часть живущей на воле популяции из Кедайняйского и Паневежского районов в загоны в Дзукийском национальном парке. Хотят, чтобы зубры адаптировались там, а позже их планируют выпустить на волю в подходящих биотопах.

По словам директора Государственной службы охраняемых территорий Альбертаса Станисловайтиса, загон в Дзукийском национальном парке достаточно большой, почти 100 га. Перевезенным сюда зубрам должно быть в нем просторно, они должны организовать новое стадо. Есть надежда, что зубры будут смешиваться с другими живущими неподалеку популяциями, например, польской.

Живущие в Литве зубры сталкиваются с инбридингом (скрещиванием близких родственников), поэтому животные болеют, им грозит вырождение. В Дзукии у них появится возможность смешивания с зубрами других популяций - из Беларуси и Польши.

Проект планируют завершить к маю 2023 года.