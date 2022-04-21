aA
Из Центральной Литвы в Дзукийский национальный парк, который находится в Стегаляйском природном комплексе, перевезли первую самку зубра. На нее надели ошейник с датчиком для наблюдения. Сюда должны перевезти около 20 зубров из Кедайняйского и Паневежского районов.
Stumbrai
Stumbrai
© Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba

Перевозка зубров проходит в ранках проекта "Улучшение средств защиты зубров", его цель - сохранение биологического разнообразия, сохранение и восстановление исчезающего вида – зубр. В ходе проекта проводят наблюдение и исследование популяции зубров, живущей в неволе.

Планируется перевезти часть живущей на воле популяции из Кедайняйского и Паневежского районов в загоны в Дзукийском национальном парке. Хотят, чтобы зубры адаптировались там, а позже их планируют выпустить на волю в подходящих биотопах.

Статьи по теме:
Завораживающее зрелище – зубры в зимнем лесу
Литовские фермеры смогут вздохнуть свободнее: готовятся к переселению зубров

По словам директора Государственной службы охраняемых территорий Альбертаса Станисловайтиса, загон в Дзукийском национальном парке достаточно большой, почти 100 га. Перевезенным сюда зубрам должно быть в нем просторно, они должны организовать новое стадо. Есть надежда, что зубры будут смешиваться с другими живущими неподалеку популяциями, например, польской.

Живущие в Литве зубры сталкиваются с инбридингом (скрещиванием близких родственников), поэтому животные болеют, им грозит вырождение. В Дзукии у них появится возможность смешивания с зубрами других популяций - из Беларуси и Польши.

Проект планируют завершить к маю 2023 года.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Дирекция автомобильных дорог предупреждает: на магистрали стадо зубров

19 марта утром Литовская дирекция автомобильных дорог...

Поймать зубров не удалось: их собираются кормить

Зубры в Кедайняйском районе наносят фермерам...

TOP новостей

Министр обороны: в Кремле сидят сумасшедшие с хорошо развитым инстинктом самосохранения

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в передаче...

Что ждет жителей, которые вовремя не выберут поставщика электроэнергии

Приближается срок выбора независимого поставщика...

Karas Ukrainoje

Война в Украине. Путин приказал не штурмовать "Азовсталь"

Российское вторжение в Украину продолжается почти два...

Ограничения сняты, но пандемия не ушла: профессор рассказал, кому рано отказываться от масок

Правительство в среду решило с 1 мая отозвать режим...

Сейм Литвы узаконил в Конституции прямые выборы мэров

В четверг Сейм Литвы узаконил в Конституции прямые...