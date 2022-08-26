Июльские зарплаты впечатляют: на первом месте средняя зарплата 57 000 евро

Самые большие средние зарплаты были у работников компании Delta Investment, которую возглавляет литовский предприниматель Аурелиюс Рустейка. Средняя зарплата 8 работников достигала 57 292 евро "на бумаге".
На втором месте – филиал нидерландской компании Aircraft Part-Out Company Europe B.V., которая занимается продажами деталей самолетов и арендой. 4 работника этой компании в среднем получили по 24 581 евро "на бумаге".
На третьем месте – логистическая компания Focus logistics, 7 ее работников в среднем получали по 24 534 евро.
Работники представительства Apple в Литве - Apple Lithuania в среднем в июле получили по 15 138 евро (в компании работают 4 человека).
На пятом месте – сельскохозяйственный кооператив Šiaurės aruodai, в котором работают 19 человек. В июле их средние зарплаты составили 14 515 евро "на бумаге.
Далее идет компания Transocean Lietuva. 6 ее работников в среднем получали 14 198 евро.
На седьмом месте – молочная компания Prodinvest. В ней работают 13 человек (из средняя зарплата – 14 137 евро).
В компании информационных технологий SAP в июле средние зарплаты составили 13 556 евро. В компании 5 работников.
Отделение американской компании Google Lithuania платило своим 22 работникам в среднем 13 519 евро.
На десятом месте логистическая компания Cargotrans. Ее 6 работников в среднем получили по 12 329 евро.
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