Иван Вырыпаев в интервью Delfi: "Москвичи ведут детей на балет, а у украинских детей родителей убили"

По признанию драматурга, обе войны затронули его непосредственно: "Так уж случилось кармически, что по гражданству и по национальности я русский, но у меня есть и еврейская кровь. Моя сестра и мои близкие родственники живут в Израиле. У меня нет израильского гражданства, но у меня есть и всегда было внутреннее ощущение причастности к этой культуре".

"После Вильнюса и Риги мы едем с нашим проектом в Нью-Йорк, Сан-Франциско и Лос-Анджелес. Этот тур мы организовали для нашего фонда TEAL HOUSE, который работает с беженцами из Украины и Беларуси. Это артисты, которые остались и без работы, и без Родины".

"Вначале, у нас была идея перевести мои стихи, чтобы польские и литовские артисты читали их на своем языке, но потом стало понятно, что у стихов сложная ритмическая конструкция, для которой невозможно сделать адекватный перевод", - добавил режиссер.

По словам Ивана Вырыпаева, цикл стихотворений "Мир красивых бабочек" возник после смерти близкого друга его семьи – американского актера Казимира Лиске. Кончина друга стала настоящим потрясением для драматурга: "У Казимира остались жена и сын. Именно им мы каждый раз посвящаем наши выступления".

"Если сейчас ничего не предпринимать, то и Путин и "Хамас" не остановятся, они пойдут дальше. Я против насилия и убийств, но я не хочу быть инфантильным человеком и пополнить ряды тех, кто говорит, что нужно оставить все как есть и не сопротивляться".

В Западной Европе, а также в США растут пропалестинские настроения. Иван Вырыпаев связывает это с абсолютной неинформированностью людей о деятельности Израиля. По его мнению, таким людям нужно "немножечко поправить свое образование", а также необходимо прекратить из романтических соображений поддерживать террористов.

Также И. Вырыпаев рассказал, что в феврале планирует гастроли со своим спектаклем в Тель-Авиве: "Когда вокруг все так трагично, такие мероприятия несут в себе позитивный терапевтический эффект".

"Получается, что с одной стороны, одна моя нация несет смерть и разрушения соседнему государству, а с другой стороны, моя другая нация подверглась зверскому нападению террористов. Моя жизнь связана с этими двумя событиями", - сказал Вырыпаев.

Режиссер отмечает, что линия раздела сейчас очень трагична: "Она проходит не между Израилем и "Хамас", не между Украиной и Россией, она проходит между цивилизацией и варварством".

"Мы должны поддерживать друг друга не зависимо от национальной принадлежности. Важно понимать, каких ценностей человек, и если одинаковых, то обязательно протягивать руку помощи, потому что именно сейчас мы очень нуждаемся в поддержке".

Театральная жизнь в России

В Москве у касс Большого театра в первые выходные ноября собрались огромные очереди. В одной очереди из-за давки пострадали две девушки, им вызывали скорую помощь. Очередь перед кассами регулировали сотрудники ОМОНа, а одна женщина простояла в очереди 59 часов.

Комментируя эту новость, И. Вырыпаев подчеркнул, что все это делается ради статуса: "Каждый родитель почему-то из-за престижа хочет попасть на этот балет, и готов отдать за это баснословные деньги. Я ни разу со своим ребёнком туда не ходил, даже когда жил в Москве. Это было очень дорого".