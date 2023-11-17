Иван Вырыпаев в интервью Delfi: "Москвичи ведут детей на балет, а у украинских детей родителей убили"

 
ru.DELFI.lt

21 ноября известный российский и польский режиссёр театра и кино, драматург и сценарист Иван Вырыпаев выступит в столице Литвы в рамках проекта "Мир красивых бабочек". Стихи исполняет сам автор, а также его жена, звезда польского театра и кино Каролина Грушко. В интервью Delfi режиссер рассказал, что средства, собранные во время выступлений, пойдут в фонд TEAL HOUSE (англ. "бирюзовый дом"), объединяющий молодых артистов, вынужденно ставшими беженцами.

Проект "Мир красивых бабочек"

По словам Ивана Вырыпаева, цикл стихотворений "Мир красивых бабочек" возник после смерти близкого друга его семьи – американского актера Казимира Лиске. Кончина друга стала настоящим потрясением для драматурга: "У Казимира остались жена и сын. Именно им мы каждый раз посвящаем наши выступления".

"Вначале, у нас была идея перевести мои стихи, чтобы польские и литовские артисты читали их на своем языке, но потом стало понятно, что у стихов сложная ритмическая конструкция, для которой невозможно сделать адекватный перевод", - добавил режиссер.

"После Вильнюса и Риги мы едем с нашим проектом в Нью-Йорк, Сан-Франциско и Лос-Анджелес. Этот тур мы организовали для нашего фонда TEAL HOUSE, который работает с беженцами из Украины и Беларуси. Это артисты, которые остались и без работы, и без Родины".

Две войны

По признанию драматурга, обе войны затронули его непосредственно: "Так уж случилось кармически, что по гражданству и по национальности я русский, но у меня есть и еврейская кровь. Моя сестра и мои близкие родственники живут в Израиле. У меня нет израильского гражданства, но у меня есть и всегда было внутреннее ощущение причастности к этой культуре".

"Получается, что с одной стороны, одна моя нация несет смерть и разрушения соседнему государству, а с другой стороны, моя другая нация подверглась зверскому нападению террористов. Моя жизнь связана с этими двумя событиями", - сказал Вырыпаев.

Также И. Вырыпаев рассказал, что в феврале планирует гастроли со своим спектаклем в Тель-Авиве: "Когда вокруг все так трагично, такие мероприятия несут в себе позитивный терапевтический эффект".

Линия раздела

В Западной Европе, а также в США растут пропалестинские настроения. Иван Вырыпаев связывает это с абсолютной неинформированностью людей о деятельности Израиля. По его мнению, таким людям нужно "немножечко поправить свое образование", а также необходимо прекратить из романтических соображений поддерживать террористов.

Propalestinietiški protestai Vokietijoje

"Если сейчас ничего не предпринимать, то и Путин и "Хамас" не остановятся, они пойдут дальше. Я против насилия и убийств, но я не хочу быть инфантильным человеком и пополнить ряды тех, кто говорит, что нужно оставить все как есть и не сопротивляться".

Режиссер отмечает, что линия раздела сейчас очень трагична: "Она проходит не между Израилем и "Хамас", не между Украиной и Россией, она проходит между цивилизацией и варварством".

"Мы должны поддерживать друг друга не зависимо от национальной принадлежности. Важно понимать, каких ценностей человек, и если одинаковых, то обязательно протягивать руку помощи, потому что именно сейчас мы очень нуждаемся в поддержке".

Театральная жизнь в России

В Москве у касс Большого театра в первые выходные ноября собрались огромные очереди. В одной очереди из-за давки пострадали две девушки, им вызывали скорую помощь. Очередь перед кассами регулировали сотрудники ОМОНа, а одна женщина простояла в очереди 59 часов.

Комментируя эту новость, И. Вырыпаев подчеркнул, что все это делается ради статуса: "Каждый родитель почему-то из-за престижа хочет попасть на этот балет, и готов отдать за это баснословные деньги. Я ни разу со своим ребёнком туда не ходил, даже когда жил в Москве. Это было очень дорого".

Иван сказал, что ему больно все это видеть: "Я же сам из России, и когда я смотрю на все эти вечеринки, тусовки, которые там проходят, а сам в это время занимаюсь в студии с детьми из Мариуполя и Херсона, мне невыносимо. Понимаете, мне просто смотреть на это невозможно. Вот москвичи ведут детей на балет, а у украинских детей родителей убили".

Спектакль "Мир красивых бабочек" состоится в Вильнюсе 21 ноября в 19:00 в Vaidilos Theatre по адресу ул. Якшто. 9, 01105 Vilnius

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии