Преобладающая доля студентов из Беларуси (более 80%)
Это объясняется, главным образом, историей происхождения Университета, его корнями, определяющим значением беларуской идентичности и особым статусом образовательного, научного и культурного центра беларуской эмиграции. Интерес беларуских студентов к обучению в ЕГУ вызван не только стремлением получить качественное европейское образование, имеющее международное признание и открывающее широкие карьерные возможности, но и перспективами релокации в Европу.
В связи с усилением репрессивного давления на гражданское общество в Беларуси, многие вынужденно покидают свою страну. В Европейском гуманитарном университете студенты, преподаватели и сотрудники получают академическое пристанище, сохраняя возможность свободно учиться, преподавать и работать, не опасаясь преследований.
Беженцы из Украины — основная часть украинских студентов ЕГУ
Для украинских студентов мужского пола призывного возраста в условиях военного
положения действуют ограничения на выезд из страны. Единственно возможным
вариантом получения европейского образования для них, как и для студентов из
Беларуси и России, для кого выезд за рубеж оказался закрытым по политическим или иным причинам, остаётся дистанционный формат обучения, доступный в ЕГУ.
Увеличение количества студентов из России
Побуждающий мотив переезда студентов из России — несогласие с режимом и агрессивной политикой российского государства. Отчисления студентов с антивоенной позицией и увольнения нелояльно настроенных преподавателей негативно сказываются на желании учиться в России. Кроме того, выход РФ из Болонской системы делает образование за рубежом еще более востребованным для европейски ориентированных россиян.
Традиционная декабрьская встреча-знакомство с Университетом — "День с ЕГУ"
О форматах обучения и особенностях учебного процесса можно узнать в рамках традиционной декабрьской встречи-знакомства с Университетом — "Дня с ЕГУ". В программе: рассказы студентов, выпускников, преподавателей и сотрудников Университета о различных аспектах насыщенной академической жизни, вдохновляющие и эмоциональные истории о творческих проектах и инициативах, карьерных возможностях и перспективах, международных обменах и путешествиях — полезные и весёлые разговоры, музыка и студенческий креатив в волшебной атмосфере зимнего Вильнюса.
Встреча пройдёт в формате YouTube-трансляции по предварительной
регистрации. Для участия необходимо заполнить форму по ссылке.
Мероприятие состоится 20 декабря, время: 19:00 (Вильнюс | GMT +2)
ЕГУ приглашает к участию.
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