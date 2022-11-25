Итоги Delfi с Владимиром Миловым: мы хотим, чтобы "Россию здорового человека" было видно

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Итоги недели подводим сегодня с политиком, бывшим вице-министром энергетики России Владимиром Миловым.

Обсуждаем: бюджет России и переход экономики страны на военные рельсы, санкции и потолок цен на российские газ и нефть, признание Европарламентом страны спонсором терроризма, консультации российской оппозиции с депутатами Европарламента, дистанцирование от Путина союзников по ОДКБ.

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