Итоги Delfi с Владимиром Миловым: мы хотим, чтобы "Россию здорового человека" было видно

Обсуждаем: бюджет России и переход экономики страны на военные рельсы, санкции и потолок цен на российские газ и нефть, признание Европарламентом страны спонсором терроризма, консультации российской оппозиции с депутатами Европарламента, дистанцирование от Путина союзников по ОДКБ.
Ведущие выпуска: Анжела Бубеляк, Ангелина Гудкова, Дмитрий Семенов
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