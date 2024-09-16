Итог: в Прейле будут снесены нелегальные постройки

В судах удалось доказать, что новые мотели противоречат схемам застройки Куршской косы (генеральному плану), они были построены без разрешения.
„Постановления судов обязаны выполнять все, а наше обязательство – обеспечить их выполнение. Мы добиваемся того, чтобы люди следовали законам, чтобы на Куршской косе охраняли природу у культурную территорию“, – сказал глава инспекции Альбертас Станисловайтис.
Владельцы (должники в деле), по решению суда, должны были снести нелегальные постройки, а расходы на снос должны были взыскать с установленных судом лиц: Нерингского муниципалитета, администрации Нерингского муниципалитета, дирекции Национального парка Куршской косы, Департамента культурного наследия, Департамента охраны окружающей среды и литовско-финской компании LAITILA ARCHITECTS BALTIC (компания ликвидирована). Если должники не выполнили это обязательство, то деньги за снос с низ в судебном порядке взыщет Инспекция.
Снос проведут подрядчики, которых она наймет.
Согласно документам Национального парка Куршской косы новое строительство на данной территории запрещено.