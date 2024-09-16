2024.09.16 13:46

Итог: в Прейле будут снесены нелегальные постройки

 
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Griaunamas namas
Griaunamas namas
ФОТО: Andrius Ufartas | Elta

Государственная инспекция по строительству и планированию территорий 17 сентября начнет снос нелегальных построек в Прейле, поскольку их владельцы, несмотря на принятое судом решение, до сих пор не снесли их. Суды постановили, что единственный способ устранить нарушения - снос этих построек, поскольку они были построены нелегально.

В судах удалось доказать, что новые мотели противоречат схемам застройки Куршской косы (генеральному плану), они были построены без разрешения.

„Постановления судов обязаны выполнять все, а наше обязательство – обеспечить их выполнение. Мы добиваемся того, чтобы люди следовали законам, чтобы на Куршской косе охраняли природу у культурную территорию“, – сказал глава инспекции Альбертас Станисловайтис.

Владельцы (должники в деле), по решению суда, должны были снести нелегальные постройки, а расходы на снос должны были взыскать с установленных судом лиц: Нерингского муниципалитета, администрации Нерингского муниципалитета, дирекции Национального парка Куршской косы, Департамента культурного наследия, Департамента охраны окружающей среды и литовско-финской компании LAITILA ARCHITECTS BALTIC (компания ликвидирована). Если должники не выполнили это обязательство, то деньги за снос с низ в судебном порядке взыщет Инспекция.

Снос проведут подрядчики, которых она наймет.

Согласно документам Национального парка Куршской косы новое строительство на данной территории запрещено.

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